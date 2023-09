Er moet veel veranderen bij de Nederlandse achtervolgingsploeg wil Patrick Roest terugkeren bij de formatie van bondscoach Rintje Ritsma. De 27-jarige schaatser legt voor het eerst uit waarom hij besloten heeft uit het team te stappen.

Hij wil niet te veel details prijsgeven over zijn gesprekken met Ritsma, waarschuwt Roest woensdag na de presentatie van zijn ploeg Team Reggeborgh in het souterrain van het Parkgebouw in Rijssen.

De Lekkerkerker is namelijk geen fan van het conflictmodel. Hij heeft niet het karakter van zijn oud-ploeggenoot Sven Kramer, die regelmatig een (verbaal) bommetje liet ontploffen om iets te veranderen in het Nederlandse schaatsen. Maar de onvrede over de gang van zaken bij de ploegenachtervolging zit Roest zo hoog, dat hij vorige maand de rigoureuze keuze maakte om zich niet meer beschikbaar te stellen voor het teamonderdeel.

"Ik wil een duidelijke visie bij de teampursuit", zegt Roest. "Die heb ik deze zomer niet gezien bij de trainingen voor de achtervolging. Die onduidelijkheid, en het gevoel dat het plan niet goed genoeg was, kostte mij te veel energie. Daarom heb ik de beslissing genomen om me terug te trekken en me te richten op mijn beste afstanden: de 5 en 10 kilometer."

De onvrede van Roest over het zorgenkindje van het Nederlandse schaatsen is niet nieuw. Afgelopen winter, vlak voor de WK afstanden in Heerenveen, sprak hij openlijk over zijn teleurstelling over het eerste seizoen van schaatsicoon Ritsma als bondscoach. "Ik had echt gehoopt dat het beter zou gaan. Maar we moeten concluderen dat het niet gelopen is zoals we wilden."

Met Marcel Bosker en Beau Snellink prolongeerde Roest vervolgens de wereldtitel op de teampursuit. Maar dat succes kon zijn slechte gevoel over het onderdeel niet verdoezelen. "Met hoe het afgelopen seizoen en deze zomer ging, heb ik er geen vertrouwen in dat we bij de Spelen van 2026 in Milaan goud gaan winnen", zegt hij woensdag. "Er moet een duidelijk plan komen. Maar op dit moment is dat er niet."

Roest tekent nieuw contract Patrick Roest heeft zijn contract bij Team Reggeborgh met twee jaar verlengd, waardoor hij nu vastligt tot en met de Olympische Spelen van 2026 in Milaan. Hetzelfde geldt voor Marcel Bosker. Beide allrounders kwamen een jaar geleden over van Jumbo-Visma.

Wat wil Roest anders zien bij de achtervolging?

De pijnpunten zijn al heel lang hetzelfde. Nederlandse schaatsers worden altijd eerst afgerekend op hun resultaten bij individuele afstanden. Daarnaast zorgt het systeem van merkenteams ervoor dat gezamenlijke trainingen voor de ploegachtervolging moeilijk in te plannen zijn. In landen als Noorwegen, Canada en de Verenigde Staten spelen beide problemen niet of veel minder, waardoor zij Nederland zijn voorbijgestreefd op de teampursuit.

Ritsma heeft deze zomer - tussen alle buitenlandse trainingskampen van de verschillende Nederlandse commerciële ploegen door - een handvol trainingen voor de achtervolging weten te organiseren. Maar volgens Roest zou de planning van die sessies veel beter geregeld moeten worden.

"Voor ons als schaatser, en voor onze coaches, is het belangrijk om te weten waar we aan toe zijn. We hebben van onze ploeg een schema en weten dus precies wat we elke week gaan doen. Voor de teampursuit zou ik ook graag voor een hele zomer en een hele winter willen weten wanneer ik met de andere jongens op het ijs ga staan. Nu werken we echt van training naar training en daardoor komen we voor te veel verrassingen te staan."

Roest vindt bovendien dat Ritsma met een te grote groep werkt. De bondscoach trainde deze zomer met tien mannen, terwijl er bij wedstrijden maar drie tegelijk op het ijs zullen staan.

Het zijn dezelfde problemen die Roest vorige winter ook al signaleerde. "Misschien had ik afgelopen seizoen al het conflict kunnen opzoeken. Misschien stelde ik dat moment wat uit. Maar ik hoopte dat er dingen zouden veranderen, dat het beter zou gaan. Wat mij betreft is dat niet het geval. Daarom heb ik mijn conclusies getrokken."

Nuis sluit juist aan bij achtervolging Kjeld Nuis snapt de keuze van zijn ploeggenoot Patrick Roest om te bedenken voor de teampursuit. "Als je vindt dat iets niet werkt, of dat je er geen plezier uithaalt, dan moet je er lekker mee kappen." Toch wil de 33-jarige Nuis juist komend seizoen debuteren op de ploegenachtervolging. De specialist op de 1.000 en 1.500 meter heeft deze zomer al vier keer meegetraind met de selectie van bondscoach Rintje Ritsma. "Ik zie de teampursuit als een heel grote kans. Ik weet nog steeds niet of ik het echt kan, misschien zijn acht rondjes te ver voor mij. Maar ik wil het heel graag."

Rijdt Roest dit hele seizoen geen achtervolging?

Roest heeft officieel "voor onbepaalde tijd" bedankt voor de ploegenachtervolging. De regerend wereldkampioen op de 5 kilometer verwacht dat hij in ieder geval dit seizoen niet in actie zal komen op het onderdeel, al houdt hij de deur op een heel kleine kier.

"Als het gaat zoals het nu gaat, dan is het voor mij een makkelijke keuze: ik rijd de achtervolging niet", zegt Roest. "En als er tijdens de winter iets verandert? Dan moet er wel echt een hoop meer duidelijkheid komen. Maar dat zie ik niet gebeuren."

Toch is het duidelijk dat de allrounder het hoofdstuk ploegenachtervolging zeker nog niet definitie heeft afgesloten. Hij was vorige week niet voor niks bij een gesprek met Remy de Wit, de technisch directeur van schaatsbond KNSB. Daar gaf hij net als Snellink, Bosker en Kjeld Nuis zijn mening over de toekomst van de teampursuit.

"Ik wil gewoon graag dat de ploegenachtervolging beter wordt", vertelt Roest. "Als dat gebeurt, dan zie ik mezelf ooit wel terugkeren op het onderdeel."

Het lijkt logisch dat de kans op een rentree van Roest groter wordt naarmate Milaan 2026 dichterbij komt. "Misschien is er tegen die tijd zoveel veranderd, dat ik weer meedoe. Maar misschien wil de bondscoach me dan niet meer opstellen. Die keuze zou ik ook respecteren."