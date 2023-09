Botsingen tussen Knegt en bondscoach Kerstholt lijken voorbij: 'Er is nu meer rust'

Sjinkie Knegt heeft zijn problemen met Niels Kerstholt uitgesproken. De ervaren shorttracker maakte in het voorjaar "goede afspraken" met zijn oud-ploeggenoot. Vorig seizoen veroorzaakte hij meerdere malen onrust door stevige kritiek te uiten op Kerstholt.

Bij de NK shorttrack van komend weekend staat hij gewoon op het ijs, benadrukt Knegt. Maar hij moet het wel een paar weken rustiger aan doen vanwege een stijve rug. De oorzaak? Hij bouwt bij zijn huis een schuur van 1.000 vierkante meter, er moesten een paar betonpalen de grond in dat was toch iets zwaarder dan gedacht.

"Het is de schuld van de gemeente", grijnst de 34-jarige Fries maandag in Heerenveen bij de presentatie van de Nederlandse shorttrackploeg. "Het heeft 3,5 jaar geduurd om een vergunning te krijgen en nu kwam de toestemming op een waardeloos moment."

Het is typisch Knegt: hij zegt altijd wat hij denkt. Die karaktereigenschap leverde afgelopen winter een flinke rel op in het Nederlandse shorttrack. In de aanloop naar een wereldbekerweekend in Dordrecht haalde Knegt bij een persmoment hard uit naar Kerstholt en diens assistent Annie Sarrat.

"Als het seizoen voorbij is, hoop ik dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn", zei de viervoudig wereldkampioen, die voor zijn uitspraken een officiële waarschuwing kreeg van schaatsbond KNSB.

Kerstholt en Sarrat bleven, waardoor Knegt een manier moest vinden om beter samen te werken met de bondscoach. "Niels en ik hebben dingen uitgesproken en afspraken gemaakt", vertelt de 'Schicht uit Bantega'. "Ik denk dat we daar met z'n tweeën goed zijn uitgekomen. We hebben een gezonde middenweg gevonden."

Niels Kerstholt (links) en Sjinkie Knegt. Foto: ANP

Wat hebben Knegt en Kerstholt veranderd?

Knegt had vooral problemen met het trainingsschema van Kerstholt, die vorig jaar het stokje overnam van succescoach Jeroen Otter. "Er zijn bepaalde trainingen waar ik echt niet in geloof", zegt Knegt. "Ik heb nu de vrijheid om die niet te doen, daar zijn Niels en ik het over eens."

Volgens de Sportman van het Jaar in 2015 is de communicatie tussen hem en Kerstholt ook een stuk beter dan in het eerste seizoen van de bondscoach. "Vorig jaar hadden we veel discussies en die voerden we dan op het ijs. Dat was natuurlijk niet zo handig."

De twee spraken af om, in ieder geval in het eerste deel van de voorbereiding, elke maandagochtend onder vier ogen met elkaar te praten. "Daardoor hadden we het allemaal direct afgesloten en konden we een goede week draaien. En de andere shorttrackers hadden er geen last meer van."

Volgens Knegt hebben de veranderingen een positief effect gehad. "Niels en ik hebben niet meer de botsingen die we vorig jaar regelmatig hadden. Ik ben hartstikke tevreden over hoe het op dit moment gaat."

Knegt gelooft in nieuw succes Sjinkie Knegt kwam vorig seizoen bij de WK in Seoel niet verder dan een vijfde plek op de 1.500 meter en een 23e plek op de 1.000 meter. "Maar ik geloof dat ik weer de beste van de wereld kan zijn. Anders had ik hier niet meer gezeten."

Kerstholt heeft veel geleerd van lastig seizoen

Kerstholt noemt zijn relatie met Knegt "prima". "Na vorig seizoen had ik kunnen zeggen: 'Sjinkie, op deze manier kan het niet meer. Dan ga je maar weg.' Zo hard had ik het kunnen spelen, maar ik ga liever eerst praten. En op die manier een weg vinden die voor het team én voor Sjinkie werkt."

Een van de oplossingen van de bondscoach is dat hij Knegt gevraagd heeft om dit seizoen meer een mentorrol op te pakken in de nationale ploeg. "Als je ouder bent, hebt je toch een bepaalde voorbeeldfunctie. Ik ben blij dat Sjinkie die rol nu veel beter op zich neemt. Het is altijd beter om een positieve factor te zijn dan om te gaan schoppen."

Kerstholt maakt er geen geheim van dat zijn debuutseizoen als bondscoach niet altijd makkelijk was. "Ik heb weleens gedacht: wil ik dit gezeik wel hebben? Ik heb een vrouw en drie kinderen thuis zitten en moet veel opofferen voor het shorttrack. Is dat het wel waard? Maar uiteindelijk viel de weegschaal toch naar doorgaan. Omdat deze baan me ook uitdaagt."

De veertigjarige Utrechter wist van tevoren dat hij voor een heel lastige klus stond. En dat er een gerede kans was dat hij zou botsen met ervaren schaatsers als Knegt, die jarenlang met veel succes gewerkt hadden met Otter.

"Het was te verwachten dat er een keer wat zou misgaan. Of iemand om zich heen zou slaan", zegt Kerstholt. "Maar ik had dat nog niet eerder meegemaakt als bondscoach, dus ik wist niet precies wat het met me zou doen. Het was pittig, maar uiteindelijk hebben we als ploeg een heel goed jaar gehad. En voor mijn gevoel is er nu meer rust in het team."