Schulting staat weer op het ijs na zomer van herstel: 'Het gaat echt heel goed'

Suzanne Schulting hoopt in januari bij de EK shorttrack in het Poolse Gdánsk haar eerste wedstrijd van het seizoen te schaatsen. De wereldtopper stond pas donderdag voor het eerst op het ijs, nadat ze afgelopen zomer noodgedwongen rustig aan moest doen.

"Het gaat echt heel goed", zei Schulting maandag in Heerenveen bij de presentatie van het Nederlandse shorttrackteam. "Ik heb deze week mijn laatste medische testen. Ik hoop dat ik van de artsen volledig groen licht krijg om weer door te bouwen. Met maar één doel dit seizoen: de WK in Rotterdam Ahoy (15-17 maart, red.)."

Schulting maakte in mei bekend dat ze in de aanloop naar het nieuwe shorttrackseizoen de ruimte zou krijgen om haar eigen voorbereiding te draaien, los van de nationale ploeg. De meervoudig olympisch kampioene besloot daartoe na een "fysiek en mentaal moeilijk jaar".

De 25-jarige Nederlandse won de afgelopen jaren bijna alles wat er te winnen valt. Op haar erelijst staan onder meer zes olympische medailles (waarvan drie gouden), tien wereldtitels en zeventien Europese titels. Maar na de WK in maart in Seoel, waar ze drie keer wereldkampioen werd, vertelde ze dat "de tank leger is dan in andere jaren".

Suzanne Schulting is pas net weer aangesloten bij het nationale shorttrackteam. Foto: ANP

Schulting trainde in de zomer meestal alleen

Na verschillende medische onderzoeken en gesprekken met schaatsbond KNSB en bondscoach Niels Kerstholt was de conclusie dat Schulting even pas op de plaats moet maken. Ze heeft de afgelopen maanden anders en minder getraind en zal de eerste World Cups van het seizoen daarom overslaan.

"Aan het einde van vorig seizoen was het op. Het ging niet meer", zei Schulting maandag. "Alle artsen adviseerden me dat ik echt even rust moest nemen, dus dat heb ik afgelopen zomer gedaan. Het was fijn om afstand te nemen en me te focussen op mijn herstel."

"Maar het was ook moeilijk. Want ik ben al jaren gewend om constant op het hoogste niveau te trainen. Als dat niet meer kan en mag vanwege je lichaam, is dat best lastig."

Schulting heeft de afgelopen maanden wel getraind, maar meestal alleen. "Omdat ik niet veel mocht trainen, genoot ik van de fietsritjes en krachttrainingen die ik wél mocht doen. Maar ik moest ook heel goed naar mijn lichaam luisteren."

Vanaf volgende week hoopt Schulting weer vol te mogen trainen, zodat ze op tijd fit is voor de WK in Gdánsk (12-14 januari). "Ik wil me daar nog niet te veel focussen op resultaten. Het is onderdeel van het proces richting de WK. Daar wil ik er weer staan. En daar heb ik nu nog zes maanden voor."