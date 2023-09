Jutta Leerdam kwam de afgelopen maanden voornamelijk in het nieuws vanwege haar nieuwe partner. Zelf is de 24-jarige topschaatsster er vooral mee bezig hoe ze opnieuw een topseizoen kan hebben op het ijs.

Het is vrijdagmiddag in Rotterdam meteen de eerste vraag aan Leerdam bij de presentatie van haar ploeg Jumbo-Visma: hoe gaat het met Jake Paul?

"Dat is vraag die ik de laatste tijd het vaakst gekregen heb", zegt de wereldkampioene 1.000 meter op een podiumpje in het Unilever-kantoor met een flauwe glimlach tegen presentator Hélène Hendriks. "We hebben nu eenmaal best een publieke relatie. Maar ik heb het liever over schaatsen."

Leerdam is niet naïef. Ze is al lang genoeg een bekende Nederlander om te weten dat ze niet de volledige controle heeft over wat mensen van en over haar willen weten. Zeker niet nu ze sinds april een relatie heeft met Paul. De 26-jarige Amerikaan is een van de bekendste YouTubers ter wereld en heeft tientallen miljoenen volgers op sociale media.

"Er is geen ontkomen aan dat we in de media komen", zegt Leerdam, die zelf vier miljoen volgers op Instagram heeft. "Maar ik denk dat ik afgelopen seizoen wel bewezen heb dat ik in eerste instantie een topschaatser ben, en geen publieke figuur. Sport staat voorop bij alles. Ik doe zoveel dingen níét voor mijn sport. Ik zie mijn eigen vriend bijna niet vanwege het schaatsen. Alles wat ik in mijn leven doe, is voor de sport."

"Wat ik daaromheen doe op sociale media, is een hobby. En het werkt supergoed, want het brengt ook zoveel meer ogen naar het schaatsen. Ja, Jake en ik delen daar af en toe dingen, maar dat is vaak oppervlakkig en staat het niet volledig in verhouding tot hoe mijn leven is. Want uiteindelijk ben ik elke dag vooral keihard aan het trainen."

Jutta Leerdam was begin augustus in de Verenigde Staten voor een bezoek aan Jake Paul. Foto: Instagram.com/juttaleerdam/

Paul was deze zomer een keer bij een training

Jac Orie twijfelt geen moment als hij de vraag krijgt of de zomerse voorbereiding van Leerdam dit jaar anders was dan in 2022. "Nee", zegt de ervaren coach van Jumbo-Visma. "Het enige verschil is dat die jongen een keer is langsgekomen bij een training."

Orie vond Paul "een heel vriendelijke gast". "Hij was hartstikke hartelijk en respectvol naar iedereen toe. En je had absoluut geen last van hem, hij hield zich heel afzijdig. Hij stond gewoon te kijken, zoals partners van andere schaatsers ook weleens langs de ijsbaan staan bij een training."

Orie heeft geen behoefte om zich uit te spreken over de relatie. "Ik ga er natuurlijk niet over met wie Jutta omgaat. Waar ik over ga, is haar trainingsproces. Of ze voldoende belastbaar is en voldoende rust neemt. Dáár praat ik over met haar, zoals ik dat doe met elke atleet in mijn ploeg. Als ik zie dat ze te weinig rust neemt, dan zou ik daar wat over zeggen. Maar tot nu toe doet ze dat hartstikke goed."

Leerdam vloog in augustus naar Dallas om aanwezig te zijn bij het boksgevecht van Paul tegen Nate Diaz. De Zuid-Hollandse benadrukt dat ze vanwege haar trainingsschema's verder niet naar de Verenigde Staten kan reizen.

"Ik ben deze zomer twaalf dagen naar de andere kant van de wereld geweest. En dat blijft zo voor de komende zes maanden. Pas ná het seizoen kan ik weer weg, maximaal drie weken. Deze jaren ligt mijn focus nu eenmaal op mijn sport."

'We hebben iets supersterks samen' Jutta Leerdam en Jake Paul hebben vooral veel telefonisch contact, omdat ze niet op hetzelfde continent wonen. "Maar het belangrijkste is dat onze relatie gewoon goed zit", zegt Leerdam. "We hebben iets supersterks samen."

Leerdam 'vergeet' dat ze wereldkampioen is

Leerdam wil vanaf eind oktober opnieuw bewijzen dat ze een van de beste schaatssters ter wereld is. Vorig seizoen had ze een ongekend succesvolle winter, waarin ze ongeslagen bleef op de 1.000 meter. Ze startte in nationaal en internationaal verband twaalf keer op haar favoriete afstand en won twaalf keer.

De laatste zege was goed voor haar tweede wereldtitel op de kilometer. Toch wil Leerdam het liefst vergeten dat ze de regerend wereldkampioene is. "Ik wil niet het gevoel hebben dat ik er al ben. Want dan ben ik minder scherp. Vanaf het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen denk ik vooral dat ik géén wereldkampioen ben. We beginnen gewoon weer opnieuw."

Die mentaliteit moet Leerdam helpen om komende winter nog beter te zijn op het ijs. De kopvrouw van Jumbo-Visma heeft er veel vertrouwen in dat dat gaat lukken, ook omdat ze - ondanks alle aandacht voor haar nieuwe relatie - in alle rust naar het nieuwe seizoen heeft kunnen toewerken.

Dat was een jaar geleden wel anders. Toen was haar relatie met Koen Verweij net uitgegaan en moest ze in de zomer wennen bij haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma. "Dat was een moeilijke periode", zegt Leerdam. "Maar nu voelt alles heel stabiel. En ik ben vooral heel gelukkig."