Patrick Roest stapt na conflict met bondscoach Ritsma uit achtervolgingsploeg

Het nieuwe schaatsseizoen begint weliswaar pas over twee maanden, maar de eerste rel is nu al geboren. Patrick Roest stapt na een conflict met bondscoach Rintje Ritsma per direct uit de Nederlandse achtervolgingsploeg.

"Het enige dat Patrick erover kwijt wil, is dat hij zich niet kan vinden in de voorbereiding van Rintje op het aanstaande schaatsseizoen. En dat bedoelt hij in de breedste zin van het woord", zegt Roests manager Juriën van Duuren woensdag tegen De Telegraaf. "Dat betekent dat Patrick zich komende winter alleen richt op het allrounden plus de 1.500 meter, 5.000 meter en 10.000 meter."

De 27-jarige Roest maakt al jaren deel uit van de Nederlandse achtervolgingsploeg. Vorig seizoen veroverde hij met Beau Snellink en Marcel Bosker de wereldtitel. Twee jaar eerder pakte het trio ook WK-goud.

Ritsma betreurt de keuze van Roest. "Want Patrick is een heel belangrijke kracht binnen ons team", zegt de bondscoach. De kopman van Team Reggeborgh wil met een kleinere vaste ploeg werken en niet met een grotere selectie, zoals Ritsma voor ogen heeft.

Rintje Ritsma (links) als bondscoach van de Nederlandse achtervolgingsploeg. Foto: Pro Shots

Geen optie voor Ritsma om met kleine ploeg te werken

Voor Ritsma is het geen optie om met een kleine ploeg richting de Olympische Spelen van 2026 in Milaan te werken. "Patrick is een belangrijke kracht, maar ook niet altijd beschikbaar. Zo was hij er vorig seizoen in Calgary bijvoorbeeld niet bij. In aanloop naar de Olympische Spelen wil ik uit een grote vijver vissen. Met een kleine ploeg zijn we kwetsbaar."

Roest heeft "voor onbepaalde tijd" bedankt voor de achtervolgingsploeg, maar vooralsnog lijkt het erop dat hij het hele seizoen niet beschikbaar zal zijn. Mocht hij van gedachten veranderen, is het volgens Ritsma niet zeker dat de drievoudig wereldkampioen allround terugkeert in de ploeg.