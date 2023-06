KNSB schort maatregel voor buitenlandse schaatsers op na kritiek van teams

De KNSB gaat buitenlandse schaatsers pas na de Olympische Spelen van 2026 in Milaan weren. De Nederlandse schaatsbond heeft de maatregel met twee jaar uitgesteld na harde kritiek van de commerciële ploegen.

Technisch directeur Remy de Wit besloot in april tot de maatregel omdat hij Nederlandse talenten een voordeel wilde geven ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten. De buitenlanders mochten ook geen gebruik meer maken van de topsporturen in Thialf, die worden gefinancierd door sportkoepel NOC*NSF.

Verschillende commerciële teams uitten forse kritiek op de plannen van de KNSB. Zij vinden juist dat de buitenlandse sporters de Nederlandse talenten beter maken met hun aanwezigheid in de ploeg.

Vooral Team IKO was hard geraakt door het besluit. Bij de ploeg van Joy Beune reed onder anderen de Belgische olympisch kampioen Bart Swings. Ook de Belgische shorttrackers Stijn en Hanne Desmet zouden uit Nederland moeten vertrekken. Zij trainen met de Nederlandse selectie mee.

Na overleg met de ploegen heeft de schaatsbond de maatregel opgeschort. "Laat het heel duidelijk zijn: het is geen overhaaste beslissing geweest", benadrukt De Wit in gesprek met Schaatsen.nl. "Het is geboren uit zorg voor het Nederlands talent."

Remy de Wit (links) voerde de maatregel in. Foto: Pro Shots

Stolz mag in Nederland trainen

Het uitstel is ook goed nieuws voor Team Albert Heijn-Zaanlander. De ploeg van de markante coach Jillert Anema legde recent de Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz tot de Olympische Spelen in Milaan vast.

De negentienjarige Stolz, die in maart wereldkampioen op de 500, 1.000 en 1.500 meter werd, zou weliswaar in de Verenigde Staten blijven trainen. Nu zijn er ook geen hobbels om eens in Thialf te oefenen.

Het standpunt van De Wit blijft ondanks het uitstel onveranderd. "Als wij echter op de Olympische Spelen, na alles wat we er aan middelen en geld in stoppen vanuit de bond, niet presteren zoals van ons wordt verwacht wordt, hebben we een probleem met elkaar. Dat probeer ik te voorkomen met dit soort maatregelen."

