Voormalig schaatsbondscoach Leen Pfrommer (87) overleden

Voormalig schaatsbondscoach Leen Pfrommer is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon woensdag bekendgemaakt aan persbureau ANP.

Pfrommer, die na een kort ziekbed in het UMC van Utrecht overleed, was een van de bekendste bondstrainers die de schaatssport in Nederland heeft gekend. Hij werd al in de jaren zestig van de vorige eeuw bondscoach en had onder anderen Ard Schenk, Kees Verkerk en Jan Bols onder zijn hoede.