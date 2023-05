Schaatsster In 't Hof gaat trainen bij ploeg van olympisch kampioene Takagi

Sanne in 't Hof gaat trainen bij Team Gold, de internationale ploeg van coach Johan de Wit en olympisch kampioene Miho Takagi. De 25-jarige stayer zal blijven uitkomen voor het Gewest Friesland.

Wanneer In 't Hof in Nederland is, zal ze zich aansluiten bij het Gewest Friesland. Dat deed de schaatsster de afgelopen jaren ook al, maar vanaf komend seizoen zal ze rijden op trainingsschema's en onder verantwoordelijkheid van De Wit.

In 't Hof voerde ook gesprekken met Nederlandse commerciële ploegen, maar die liepen op niets uit. "De teams zaten of vol of ze waren meer gericht op de sprint. Meetrainen met de Noren, wat ik vorig jaar tijdens trainingsstages deed, was wegens bezuinigingen in Noorwegen geen optie meer", zegt ze maandag tegen Schaatsen.nl.

In 2021 moest In 't Hof nog 2.500 euro contributie betalen om voor het Gewest Friesland te mogen rijden. Ze had vier bijbaantjes om haar olympische droom na te kunnen jagen. Ze plaatste zich vervolgens op de 5.000 meter verrassend voor de Spelen in Peking, waar ze uiteindelijk zevende werd. Afgelopen winter was ze door een A-status van NOC*NSF en de hulp van sponsoren al fulltime prof.

In 't Hof is blij dat ze met Ayano Sato, Yuma Murakami en ook 'grootheid' Takagi mag trainen. Takagi won vorig jaar nog olympisch goud op de 1.000 meter. "Tijdens de eerste meeting die we hadden met Team Gold zei ze: 'Ik ben zo dankbaar en blij dat jij in onze ploeg zit en dat ik met je mag trainen.' Terwijl ik zoiets had van: dat is andersom! De Japanners zijn dankbaar, verlegen en ingetogen, maar toch ook heel sociaal."