Bijzondere schaatsdeal: olympisch kampioene Visser gaat bij talentploeg trainen

Team IKO laat Esmee Visser komend seizoen bij talentploeg Team FrySk trainen. Een dergelijke constructie is voor zover bekend niet eerder voorgekomen in het schaatsen. De olympisch kampioene van 2018 hoopt in een nieuwe omgeving haar oude niveau weer aan te tikken.

Er is geen sprake van een huurtransfer, benadrukt Team IKO tegenover NU.nl. De 27-jarige Visser kan op financieel en medisch vlak blijven rekenen op de ondersteuning van de ploeg.

"Na uitvoerige evaluatie van de afgelopen seizoenen denken wij dat een totaal nieuwe omgeving en een drastische koerswijziging kan zorgen voor een nieuwe impuls in de carrière van Esmee", meldt Team IKO woensdag.

Visser pakte in 2018 bij de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang goud op de 5.000 meter. Daarnaast werd ze in 2018 en 2020 Europees kampioen op de 3.000 meter.

Esmee Visser juicht bij de medailleceremonie van de Spelen in 2018. Foto: Getty Images

Visser: 'Plezier en gevoel staan centraal'

Afgelopen seizoen verliep dramatisch voor Visser. Door een mysterieuze ziekte en een heupblessure kwam ze amper in actie op het ijs. In maart schaatste ze tijdens de finale van de Holland Cup haar eerste wedstrijden.

"Esmee kan met trots terugkijken op reeds behaalde prestaties uit het verleden", benadrukt Team IKO. "Ze heeft de liefde voor de schaatssport niet verloren en heeft het afgelopen seizoen ook bij vlagen weer momenten gevoeld van 'de oude Esmee'."



Ook Visser is blij met de bijzondere stap in haar carrière. "Ik ben ervan overtuigd dat ik bij Team FrySk meer puzzelstukken kan leggen richting het gevoel van mijn succesjaren 2017-2020. In deze route staan plezier en gevoel centraal."