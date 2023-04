Thialf neemt organisatie EK afstanden 2024 over van Russische stad Kolomna

De EK afstanden van volgend jaar vindt in januari in Thialf plaats. Heerenveen neemt de organisatie over van de Russische stad Kolomna, maakte de internationale schaatsunie ISU woensdag bekend.

De EK afstanden van 2024 werd enkele jaren geleden toegewezen aan Kolomna. Vanwege de Russische inval in Oekraïne wordt het toernooi niet in de Russische stad gehouden.

De vierde editie van het toernooi staat van 5 tot en met 7 januari op het programma. Vorig jaar en in 2020 was Thialf ook al gastheer van de EK afstanden. In 2018 vond de eerste editie van de EK afstanden wel in Kolomna plaats.

De EK afstanden staat sinds 2018 om de twee jaar op het programma. In oneven jaren is het sinds 2017 de beurt aan het gecombineerde EK allround en sprint.

Er wordt in het seizoen 2023/2024 geen World Cup in Heerenveen gehouden. De wereldbekerwedstrijden vinden wel plaats in het Japanse Obihiro, Peking, het Noorse Stavanger, het Poolse Tomaszów Mazowiecki, Salt Lake City en Quebec.

In februari is Calgary gastheer van de WK afstanden. Een maand later organiseert het Duitse Inzell het WK allround en sprint.