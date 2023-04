Geen buitenbaan, maar Milanese congreshal is schaatslocatie tijdens Spelen 2026

De wedstrijden in het langebaanschaatsen bij de Olympische Spelen van 2026 zullen plaatsvinden in een grote congreshal in Milaan. De organisatiecomité heeft voor die locatie gekozen omdat de buitenbaan in Baselga di Pinè niet geschikt is.

De buitenbaan in Baselga, zo'n 250 kilometer ten noordoosten van Milaan, moest volgens de richtlijnen van de internationale schaatsbond ISU overdekt worden. Vanwege de hoge kosten van deze verbouwing viel deze locatie af.

Vervolgens bood Turijn aan de schaatswedstrijden te laten plaatsvinden in de Oval Lingotto. In dat stadion schaatste Ireen Wüst in 2006 naar haar eerste olympische titel.

Het organisatiecomité heeft nu besloten in de eigen regio te blijven voor het langebaanschaatsen. Fiera Milano is doorgaans een locatie voor evenementen en congressen, maar zal in februari 2026 met een tijdelijke ijsbaan worden omgetoverd tot olympische wedstrijdlocatie.

Het voordeel daarvan is dat er geen huisvesting buiten Milaan gezocht hoeft te worden. Daardoor is het voor fans makkelijker om verschillende sportwedstrijden te bezoeken. Voor de organisatie telde ook mee dat de totale kosten van ongeveer 20 miljoen euro volledig met privékapitaal worden gefinancierd.