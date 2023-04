Wüst gaat ook voor NOC*NSF Nederlandse sporttalenten begeleiden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Ireen Wüst gaat ruim een jaar na haar afscheid als schaatsster aan de slag voor NOC*NSF. De Brabantse is deze week begonnen als expert prestatiegedrag en mentale gezondheid bij de sportkoepel.

De 37-jarige Wüst gaat haar ervaring delen met jonge sporters die deel uitmaken van topsport- en opleidingsprogramma's van TeamNL. Enkele weken geleden begon ze al als lifestylecoach bij Topsport Noord, een van de regionale topsportcentra in Nederland. Ook daar begeleidt ze talentvolle atleten uit verschillende sporten.

"Dat ik mijn ervaring van achttien jaren topsport kan inzetten en gebruiken om sporters in opleidingsprogramma's in hun persoonlijke ontwikkeling te helpen, is echt supermooi", zegt Wüst donderdag op de website van NOC*NSF. "Het blijft bijzonder om binnen de voor mij zo bekende topsportomgeving een rol te blijven vervullen. Ik ga dan ook vol enthousiasme aan de slag."