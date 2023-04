Swings schrikt van boycot KNSB: 'Hier is het laatste woord nog niet over gezegd'

Bart Swings is net als andere buitenlandse toppers niet meer welkom in Nederlandse commerciële schaatsteams, zo meldde de KNSB dinsdag. De Belg kijkt op van deze beslissing, maar is strijdvaardig.

Het besluit hing al enige tijd in de lucht en dinsdag werd de knoop doorgehakt. De KNSB gaat buitenlandse topschaatsers weren uit Nederlandse commerciële ploegen. Op die manier krijgen talenten uit eigen land meer kans.

Swings is misschien wel het opvallendste slachtoffer van deze nieuwe regel. De 32-jarige Leuvenaar is olympisch en wereldkampioen op de massasprint, en traint al drie jaar bij de Nederlandse ploeg Team IKO. Voortaan is hij niet meer welkom tijdens de zogenoemde topsporturen in Thialf: die zijn bestemd voor Nederlandse schaatsers.

"Ik schrik van dit besluit van de KNSB", zegt Swings woensdag tegen Sporza. "Er zal zeker nog een dialoog volgen. Het is zeer jammer, maar ik maak me voorlopig nog niet al te veel zorgen. Ik ben er zeker van dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is."

'Druist tegen de waarden van de sport in'

"Ik zou zeer graag de samenwerking met IKO willen voortzetten, dus is hoop dat we samen een oplossing kunnen vinden", zegt Swings, die niet als enige in het schuitje zit. De regel geldt ook voor de Est Marten Liiv, die derde werd bij het afgelopen EK sprint en eveneens bij Team IKO traint.

De Belgische shorttrackers Stijn en Hanne Desmet werden eerder al geconfronteerd met een gelijkaardige regel. "Ik heb hun situatie van dichtbij gevolgd en had eigenlijk vooral niet verwacht dat het allemaal zo'n vaart zou lopen", zegt Swings.