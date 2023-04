Veelbesproken Kerstholt blijft bondscoach shorttrackers, Otter keert niet terug

Delen via E-mail

Niels Kerstholt blijft bondscoach van de Nederlandse shorttrackers, zo heeft de KNSB vrijdag bekendgemaakt. Hij heeft zijn aflopende contract verlengd tot medio 2026. Zijn succesvolle voorganger Jeroen Otter keert definitief niet terug en gaat aan de slag bij sportkoepel NOC*NSF.

Kerstholt volgde Otter een klein jaar geleden op. In de afgelopen maanden was er vanuit de ploeg flinke kritiek op de werkwijze van de oud-shorttracker. Vooral Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting uitten hun onvrede.

Knegt en Schulting hadden vooral geen hoge pet op van de trainingsschema's van Kerstholt. Knegt was ook niet blij met assistent Annie Sarrat en zei begin februari te hopen snel af te zijn van "het zooitje ongeregeld", al slikte hij die woorden later in.