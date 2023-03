Wüst gaat ervaring gebruiken om Nederlandse sporttalenten te begeleiden

Ireen Wüst gaat een jaar na haar schaatsafscheid aan de slag als lifestylecoach bij Topsport Noord, een van de regionale topsportcentra in Nederland. De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden gaat talentvolle atleten uit verschillende sporten begeleiden op weg naar een leven als topsporter.

"De weg naar de absolute top in de sport is meestal lang, zwaar en vol obstakels", zegt 36-jarige Wüst donderdag in gesprek met Schaatsen.nl. "Wat het betekende om echt te leven als een topsporter, met alles wat daarbij komt kijken, moest ik toen nog ontdekken. Mijn ervaring deel ik graag met de toppers van de toekomst."

Bij Topsport Noord wordt Wüst het eerste aanspreekpunt voor de jonge sporters en hun familieleden. Ook zal ze aanwezig zijn bij trainingen. "Deze rol is haar op het lijf geschreven", zegt directeur Evert Jorritsma. "Dat iemand met zoveel ervaring zich nu wil inzetten voor jonge talenten en toekomstige kampioenen is heel goed nieuws voor de topsport in Noord-Nederland."

Vorig jaar ging Wüst al aan de slag als topsportmentor bij de schaatsploeg TalentNED van haar oud-coach Gerard Kemkers. Daarnaast was ze het afgelopen schaatsseizoen te zien op televisie als analist voor de NOS.

Mogelijk gaat Wüst in de toekomst ook een rol spelen binnen schaatsbond KNSB. "We zullen in eerste instantie periodiek met elkaar sparren over de toekomst van het langebaanschaatsen", zegt technisch directeur Remy de Wit.