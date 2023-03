Van Zundert eindigt na teleurstellende vrije kür buiten top tien op WK kunstrijden

Lindsay van Zundert heeft in de finale van de vrije kür op de WK kunstrijden niet kunnen imponeren. In het Japanse Saitama bleef de Nederlandse kunstrijdster vrijdag steken op een totaalscore van 159,99 punten, waarmee ze buiten de top tien eindigde.

Van Zundert maakte in haar vrije kür wat kleine fouten en kon haar sprongen daardoor niet volledig afmaken. Door puntenaftrek bleef ze ver van haar persoonlijke record verwijderd.

In haar vrije kür noteerde Van Zundert een score van 101,99 punten. De finale is om 9.20 uur begonnen en is nog bezig. Van Zundert had zich woensdag in haar korte kür met een score van 57,56 geplaatst voor de vrije kür.

Van Zundert schaatste begin dit jaar een voortreffelijke korte kür op de EK in het Finse Espoo. Met een score van 58,13 kwam ze in de buurt van haar persoonlijke record van 59,24, dat ze noteerde op de Olympische Spelen in Peking.

Een maand geleden verkeerde Van Zundert nog in topvorm. Op de Challenge Cup in Tilburg verbeterde ze met een totaalscore van 176,84 haar persoonlijk record.

Paarrijders eindigden als dertiende en twintigste

De Nederlandse paarrijders Daria Danilova en Michel Tsiba eindigden donderdag als dertiende op de WK. Na de vrije kür hadden ze een puntentotaal van 173,85. Het tweede Nederlandse paar Nika Osipova en Dimitry Epstein scoorde 146,27 punten en eindigde als twintigste. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat er twee Nederlandse teams in actie kwamen op de WK.