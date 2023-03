Van Zundert eindigt na teleurstellende vrije kür als 22e op WK kunstrijden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Lindsay van Zundert heeft in de finale van de vrije kür op de WK kunstrijden niet kunnen imponeren. In het Japanse Saitama bleef de Nederlandse kunstrijdster vrijdag steken op een totaalscore van 159,99 punten, waarmee ze als 22e eindigde.

Van Zundert maakte in haar vrije kür wat kleine fouten en kon haar sprongen daardoor niet volledig afmaken. Door puntenaftrek bleef ze ver van haar persoonlijke record verwijderd.

In haar vrije kür noteerde Van Zundert een score van 101,99 punten. Van Zundert had zich woensdag in haar korte kür met een score van 57,56 geplaatst voor de vrije kür.