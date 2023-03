Van Zundert door naar vrije kür op WK kunstrijden, paarrijders schrijven historie

Lindsay van Zundert heeft zich woensdag geplaatst voor de vrije kür op de WK kunstrijden in het Japanse Saitama. Ook bij het paarrijden was er Nederlands succes: de duo's Daria Danilova/Michel Tsiba en Nika Osipova/Dimitry Epstein kwalificeerden zich voor de finale.

Twee maanden geleden schaatste Van Zundert op de EK in het Finse Espoo een uitstekende korte kür (58,13). Ze kwam toen in de buurt van haar persoonlijke record van 59,24, neergezet op de Olympische Spelen in Peking. In de vrije kür greep de Brabantse bij de Europese kampioenschappen naast een toptiennotering door twee valpartijen. Met een totaalscore van 158,10 eindigde ze als veertiende in Finland.