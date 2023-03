Bondscoach kunstrijden Savchenko vertrekt na minder dan een jaar bij KNSB

De KNSB beëindigt na minder dan een jaar de samenwerking met bondscoach kunstrijden Aljona Savchenko. De 38-jarige Duitse met Oekraïense roots had nog een contract tot eind 2024 bij de Nederlandse schaatsbond.

"Wij waren vorig jaar trots dat Aljona voor ons gekozen had, maar helaas is zij toch niet de juiste vrouw op deze plek gebleken. In goed overleg hebben we besloten na dit seizoen de samenwerking stop te zetten", zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, dinsdag tegen Schaatsen.nl.

Savchenko werd precies een jaar geleden aangekondigd als bondscoach van de Nederlandse kunstrijders. Ze gold als een grote naam in het kunstrijden. Savchenko veroverde vier jaar geleden in Pyeongchang nog olympisch goud in het paarrijden met haar partner Bruno Massot. Op dat onderdeel pakte ze al brons op de Spelen van 2010 en 2014.

Verder prijken er onder meer zes wereldtitels en vier Europese titels op haar erelijst. Volgens Savchenko paste het bondscoachschap haar minder goed dan ze van tevoren had verwacht.

"Het was kort maar krachtig, mijn verblijf in Nederland. Ik ben vorig jaar met veel energie aan dit avontuur begonnen. Maar dat bleek in de praktijk toch minder goed bij mij te passen dan ik had verwacht. Aan alles komt een eind", zegt Savchenko.