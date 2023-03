Velzeboer vier keer wereldkampioen: 'Ongelooflijk dat ík de ster van de WK ben'

Xandra Velzeboer was drie dagen lang onverslaanbaar bij de WK shorttrack in Seoel. De 21-jarige Nederlandse moet er nog even aan wennen dat ze zich door haar vier wereldtitels de beste shorttrackster ter wereld mag noemen.

Velzeboer lacht haast verlegen in de camera als ze een uurtje na haar vierde gouden race de ster van de WK wordt genoemd. "Het is nog niet helemaal ingedaald", zegt ze bij een digitaal persmoment, terwijl ze naar woorden zoekt. "Het is ongelooflijk dat ík de ster ben."

De jonge Culemborgse is een bescheiden vedette. "Een schatje", zegt bondscoach Niels Kerstholt. "Maar Xandra is ook een heel pittige dame. Ze kan soms heel boos worden. Dat felle zie je vooral op het ijs. En dat karakter stelt haar in staat om zo'n geweldig WK te rijden."

Velzeboer won in de Mokdong Ice Rink van Seoel alle onderdelen waaraan ze meedeed. Het succesverhaal begon zaterdag met de 500 meter. Zondag kwamen daar nog drie gouden medailles bij: op de 1.000 meter, de gemengde relay en de vrouwenrelay. Op de 1.500 meter had ze ook mee kunnen doen om de medailles, maar ze besloot voor het toernooi om die afstand te schrappen en wat meer rust in te bouwen.

"Ik wist dat Xandra goed is", zegt Kerstholt, die in de jeugd ook al samenwerkte met Velzeboer. "Toen zag ik al dat ze aan de voorwaarden voldoet om een topper te zijn. Ze is emotioneel stabiel, slim, explosief, gehaaid en heeft een enorme drive om te winnen. Maar ik had niet direct verwacht dat ze nu al zó enorm sterk zou sterk zijn."

Xandra Velzeboer viert haar wereldtitel op de 1.000 meter met bondscoach Niels Kerstholt (rechts). Foto: ANP

Mindere EK hielp Velzeboer op WK

Velzeboer brak vorig seizoen door bij de senioren. Ze speelde op de Olympische Spelen van Peking een sleutelrol bij de gouden medaille van de vrouwenploeg op de aflossing. Een maand later pakte ze op de 500 meter in Montreal haar eerste individuele wereldtitel.

"Ik voel me niet meer een aanstormend talent, ik denk dat ik dat stadium wel gepasseerd ben na een olympische en wereldtitel", zei Velzeboer voor dit seizoen. "Het doel is nu om aan de top te blijven. De verwachtingen van de buitenwereld zullen nu anders zijn, maar ik heb niet het gevoel dat ik wat te bewijzen heb."

De Nederlandse begon uitstekend aan de naolympische winter, want bij de eerste twee wereldbekers pakte ze drie keer goud. Daarna ging het opeens niet meer vanzelf. Bij de EK in Polen van half januari liep ze op haar geliefde 500 meter tegen een straf aan en stond ze geen enkele keer op het podium bij het individuele toernooi.

Volgens Velzeboer heeft die teleurstelling haar uiteindelijk geholpen. "Natuurlijk was het op dat moment niet leuk", zegt ze zondag in Zuid-Korea. "Maar dat zijn wel de races waar ik het meeste van leer. Mijn mindere EK heeft absoluut bijgedragen aan mijn succes van dit weekend."

Medaillespiegel WK shorttrack Nederland - 5x goud, 1x zilver, 2x brons Zuid-Korea - 2x goud, 3x zilver, 1x brons Italië - 1x goud, 2x zilver, 1x brons China - 1x goud, 1x zilver Canada - 1x zilver, 5x brons België - 1x zilver

Velzeboer is goed omgegaan met de spanning

Velzeboer merkte in Seoel vooral dat ze geen problemen had met de spanning die bij een WK komt kijken. "Natuurlijk voelde ik druk. Zeker op de 500 meter, als titelverdedigster. Maar ik denk dat ik er mentaal supergoed mee ben omgegaan. Ik heb het hele toernooi vertrouwd op mijn instinct. En op mijn snelheid."

Die topsnelheid was in de Zuid-Koreaanse hoofdstad door geen enkele shorttrackster te volgen. In de finale van de 1.000 meter nam ze met nog drie rondes te gaan de koppositie over van de Canadese wereldtopper Courtney Sarault. Vervolgens reed ze op indrukwekkende wijze meer dan drie tienden weg bij de concurrentie.

"Ik had dit seizoen in de wereldbeker ook al gewonnen op de 1.000 meter, dus ik wist wat ik kon op die afstand", zegt Velzeboer. "Maar dat het er zo mooi uitkomt in een WK-finale, is wel echt supergaaf."