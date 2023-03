Nederlandse vrouwen pakken alle titels bij WK shorttrack: ook goud op relay

De Nederlandse shorttrackers hebben zondag de vrouwenrelay én de mixed relay gewonnen bij de WK in Seoel. De vrouwen van bondscoach Niels Kerstholt hebben daardoor alle mogelijke wereldtitels veroverd bij het toernooi in Zuid-Korea. Xandra Velzeboer sluit de WK af met liefst vier keer goud.

In de finale van de vrouwenaflossing bleef olympisch kampioen Nederland (Velzeboer, Suzanne Schulting, Selma Poutsma en Yara van Kerkhof) de Zuid-Koreaanse ploeg nipt voor. Het brons ging naar Canada.

Velzeboer werd in de laatste bocht even ingehaald door de Zuid-Koreaanse Kim Gilli, maar de ster van de WK kwam heel knap terug. Op de streep was het verschil tussen goud en zilver minder dan een tiende.

De Nederlandse vrouwen werden voor de tweede keer wereldkampioen op de 3.000 meter aflossing. De primeur was twee jaar geleden in Dordrecht.

Velzeboer komt door het succes op de relays op vier wereldtitels in Seoel. De 21-jarige Culemborgse won zaterdag de 500 meter en zondag de 1.000 meter. Schulting eindigt met drie keer goud. Zij was zaterdag de beste op de 1.500 meter.

Teun Boer, Jens van 't Wout, Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer vieren de wereldtitel op de mixed relay. Foto: ANP

Historisch Nederlands succes op mixed relay

Minder dan een uur voor de finale van de vrouwenaflossing was er al historisch Nederlands succes op de mixed relay. Velzeboer, Schulting, Teun Boer en Jens van 't Wout veroverden de allereerste wereldtitel op dit onderdeel.

Velzeboer sloeg bij haar laatste beurt in de finale het beslissende gat in de race van 2.000 meter. Slotrijder Van 't Wout hield in de laatste ronde de Chinees Lin Xiaojun knap achter zich. Olympisch kampioen China schaatste naar het zilver en het Italiaanse kwartet was goed voor brons. België werd vierde en laatste in de eindstrijd.

Schulting werd in de halve finales gespaard na haar grote teleurstelling in de finale van de 1.000 meter. De drievoudig olympisch kampioene eindigde als vijfde en zei na afloop dat ze helemaal leeg was. In de eindstrijd van de gemengde aflossing werd ze wel weer opgesteld door bondscoach Kerstholt. Boer kreeg de voorkeur boven Itzhak de Laat.