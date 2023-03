Velzeboer verslaat Schulting ook op 1.000 meter en slaat dubbelslag op WK

Xandra Velzeboer heeft zondag op de 1.000 meter haar tweede individuele wereldtitel veroverd bij de WK shorttrack in Seoel. Suzanne Schulting kreeg een straf in de finale en greep op haar favoriete afstand naast de medailles.

Velzeboer was zaterdag al de beste op de 500 meter. De 21-jarige Nederlandse was een dag later ook een klasse apart op de dubbele afstand. Ze nam met nog drie rondes te gaan de kop over van de Canadese Courtney Sarault en reed vervolgens ver weg bij de concurrentie.

"Ik geloof het eigenlijk nog niet", zei Velzeboer in een eerste reactie bij de NOS. "Ik had heel veel zin in de finale en daardoor was ik erg kalm voor de race. Ik had perfect mijn energie bewaard voor mijn eindschot. Echt ongelooflijk."

De Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong eindigde op drie tienden van Velzeboer als tweede. Sarault moest genoegen nemen met brons.

Schulting verliest zelden op de 1.000 meter. Ze werd in 2019 en 2021 wereldkampioen en in 2018 en 2022 olympisch kampioen op de kilometer. Zondag reed de 25-jarige Friezin in de finale al snel achter de feiten aan. Ze kwam op ruime afstand van Velzeboer als vierde over de finish. Vervolgens kreeg ze na de race ook nog een penalty voor een ongeoorloofde inhaalactie op de Canadese Claudia Gagnon.

"Ik ben gewoon niet beter dan dit", zei Schulting in tranen tegen de NOS. "Ik heb dit nog nooit gehad, dat ik zo leeg ben. Ik ben tot op het bot kapot, heb niks meer in mijn lijf zitten. Ik durf niet te zeggen hoe het komt."

Xandra Velzeboer had op de streep een grote voorsprong op Suzanne Schulting (in de achtergrond). Foto: ANP

Nederlandse vrouwen domineren WK

De Nederlandse vrouwen hebben door de dubbelslag van Velzeboer alle individuele afstanden gewonnen bij de WK in Zuid-Korea. Op de 500 meter was er een volledig oranje podium met Velzeboer (goud), Schulting (zilver) en Selma Poutsma (brons). Schulting was zaterdag de beste op de 1.500 meter.

Velzeboer en Schulting pakten zondag met Poutsma en Yara van Kerkhof ook de wereldtitel op de vrouwenrelay. Vlak daarvoor was er voor Velzeboer, Schulting, Teun Boer en Jens van 't Wout ook goud op de mixed relay. Velzeboer sluit de WK daardoor af met vier titels.