Geen finaleplek voor Van 't Wout en Knegt op 1.000 meter WK shorttrack

De Nederlandse mannen hebben een moeizaam WK shorttrack zondag afgesloten zonder medaille op de 1.000 meter. Kanshebber Jens van 't Wout strandde in de halve finales en Sjinkie Knegt kwam niet door de herkansingen in Seoel.

Van 't Wout reed in zijn halve eindstrijd van de 1.000 meter lang op kop. Hij leek op weg naar een plek in de top twee, maar in de laatste ronde ging het toch nog mis. De Italiaan Pietro Sighel en de Zuid-Koreaan Hong Kyung-hwan haalden de Nederlander in en kwalificeerden zich voor de finale.

Van 't Wout kwam glijdend op zijn buik als derde over de finish. Hij kwam 0,162 seconden tekort voor een finalepek en kreeg geen hulp van de scheidsrechters. In de B-finale eindigde Van 't Wout als tweede.

De Europees kampioen op de 1.500 meter pakte later op zondag wel goud op de mixed relay. Slotrijder Van 't Wout eindigde met Xandra Velzeboer, Suzanne Schulting en Teun Boer voor China en Italië.

Knegt mocht niet in actie komen in het finaleblok van de slotdag. De 33-jarige Fries plaatste zich vrijdag niet rechtstreeks voor de kwartfinales van de 1.000 meter, waardoor hij zondag veroordeeld was tot de herkansingen.

Knegt won daarin zijn eerste race, maar in de tweede ging het mis. De Nederlander moest winnen om de kwartfinales te halen, maar eindigde als tweede achter de Amerikaan Clayton DeClemente.

Sjinkie Knegt kende een teleurstellende 1.000 meter. Foto: ANP

Mannen sluiten WK af met één medaille

De 21-jarige Van 't Wout won eind oktober in Montreal een wereldbekerwedstrijd op de 1.000 meter. Bij de EK in Polen was hij op deze afstand goed voor zilver. De nieuwe kopman van de Nederlandse shorttrackers stond zaterdag in Seoel wel in twee individuele finales. Op de 500 meter pakte hij brons, terwijl hij de 1.500 meter afsloot op de vierde plek.

Knegt eindigde in die 1.500 meterfinale als vijfde. De viervoudig wereldkampioen werd vervolgens met de Nederlandse ploeg uitgeschakeld in de halve finales van de relay. De derde plek van Van 't Wout op de 500 meter is daardoor de enige podiumplek voor de Nederlandse mannen bij deze WK.