Uniek Nederlands podium op WK shorttrack: 'Dit maakt het feest compleet'

In de geschiedenis van de WK shorttrack kwam het nog nooit voor dat Nederland op één afstand alle medailles won. Xandra Velzeboer, Suzanne Schulting en Selma Poutsma zorgden zaterdag op de 500 meter in Seoel voor die primeur. Dat leidde tot veel trots in het Nederlandse kamp.

Als Selma Poutsma na 500 meter de streep is gepasseerd en voor zich kijkt, ziet ze een oranje pakje én nog een oranje pakje. Ze kijkt naar haar eigen pakje. Ook dat is oranje. "Dit is gewoon prachtig", zegt ze vervolgens tegen de NOS.

Op de 500 meter voor vrouwen was het zaterdagochtend oranje boven in het Zuid-Koreaanse shorttrackpaleis Mokdong Ice Rink. Op de kortste shorttrackafstand kaapte Nederland alle medailles weg.

Velzeboer pakte met overmacht voor de tweede keer op rij het goud, het zilver was voor Schulting en Poutsma veroverde brons. Sinds 2001, toen de wereldtitels per afstand werden ingevoerd, had Nederland nog nooit zoiets gepresteerd. De laatste keer dat een land zoiets flikte, was in 2014 (Zuid-Korea).

"Dit maakt het feest compleet", zei de kersverse wereldkampioen Velzeboer vanuit Seoel. "Het is heel bijzonder. Eigenlijk is het niet normaal. Het laat zien hoe sterk we zijn als Nederland. Dit is echt geweldig."

Volgens Schulting is de teamgeest de sleutel tot het succes bij de Nederlandse vrouwen. "We zijn heel erg goed als team. Dat we met zijn drieën op het podium staan, kan alleen maar komen omdat we hecht met elkaar zijn en elkaar beter willen maken. Anders boek je niet deze resultaten."

Een volledig Nederlands podium, met Suzanne Schulting (links, zilver), Xandra Velzeboer (midden, goud) en Selma Poutsma (rechts, brons). Foto: AFP

Velzeboer wint ook als topfavoriete

Voor Velzeboer was het haar tweede wereldtitel op rij op de 500 meter, maar deze voelde voor de Culemborgse anders dan vorig jaar. Bij afwezigheid van Schulting was haar titel vorig jaar in Montreal een stunt.

Nu maakte Velzeboer als regerend wereldkampioene en houdster van het wereldrecord in Seoel de hooggespannen verwachtingen waar. Bondscoach Niels Kerstholt ziet dat ze daarmee door een barrière is gegaan. "Ze weet dat ze dit kan met de druk erop. Deze afstand is nu van haar."

Nog een overwinning voor Velzeboer: ze versloeg voor het eerst drievoudig olympisch kampioene Schulting op een groot toernooi. "Dat zat wel een beetje in mijn hoofd. Ik weet dat snelheid mijn kracht is. Ik wist dat het kon gaan lukken. Ik ben superblij dat het dan ook echt gelukt is."