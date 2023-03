Weer kritiek en chaos bij shorttrackers: 'Bondscoach heeft geen duidelijk plan'

Het regende verwijten bij de shorttrackers en bondscoach Niels Kerstholt nadat ze zaterdag op knullige wijze de aflossingsfinale van de WK in Seoel waren misgelopen. Sjinkie Knegt vindt dat de bondscoach tekort is geschoten, terwijl Kerstholt vooral Itzhak de Laat als schuldige aanwijst na de mislukte race.

"Ik denk dat het veel beter kan, maar er is geen duidelijk plan", zei Knegt na afloop van de chaotische halve finale tegen de NOS. "En als er geen duidelijk plan is, kun je het ook niet uitvoeren. Daar gaat het naar mijn idee elke keer mis."

Knegt houdt bondscoach Kerstholt daarvoor verantwoordelijk. "Ik denk dat als een bondscoach met een sterk plan komt, hij op de atleten overkomt als een sterk iemand, en dat is niet gebeurd."

Daarmee uit Knegt voor de tweede keer in korte tijd kritiek op Kerstholt. Vorige maand richtte hij zijn pijlen ook al op de bondscoach en dienst assistent Annie Sarrat. Dat kwam hem toen op een reprimande van de de schaatsbond te staan. Knegt bood vervolgens publiekelijk zijn excuses aan.

Volgens Knegt heeft Kerstholt verzaakt om dit seizoen vaker met dezelfde aflossingsploeg en in dezelfde volgorde te rijden. "Het moet een machine zijn en dat is het nu niet. Het is nu weer een andere opstelling en ik kan me niet heugen dat deze opstelling al eens eerder is gehanteerd. Dan krijg je dit soort dingen. Dat hoort op dit niveau niet."

De Laat sloot zich daar bij aan. "We kunnen in elk geval stellen dat het een leerzaam jaar is geweest", zei hij met ingehouden woede tegen de NOS. "Vroeger waren de taken duidelijker en waren we beter op elkaar ingespeeld."

Bondscoach Niels Kerstholt was weer de gebeten hond bij de shorttrackers. Foto: Getty Images

Kerstholt: 'Je moet mensen kansen geven'

Kerstholt erkent dat Knegt en De Laat "misschien wel een punt hebben", al plaatst hij daar ook de nodige kanttekeningen bij. Volgens de bondscoach moest hij dit seizoen nieuwe rijders testen. Ook weet hij op voorhand niet wie zich wel en niet voor de WK plaatsen.

"Het is niet zo dat je die, die en die zomaar kan pakken voor de aflossing", zei hij na afloop van de tweede WK-dag op een virtuele persconferentie vanuit Seoel. "Zo werkt het tegenwoordig niet meer."

"Je moet verschillende mensen meerdere kansen geven. Het kan namelijk zomaar zijn dat je met een ander team naar de WK gaat. Maar vandaag reden we een aflossing met mensen die ervaring op dit onderdeel hebben."

Itzhak de Laat (links) en Sjinkie Knegt (midden) zijn kritisch op bondscoach Niels Kerstholt. Foto: ANP

De Laat: 'Trap deur helemaal kapot'

Met de ervaren Knegt (33) en De Laat (28) en de jongelingen Jens van 't Wout (21) en Friso Emons (24) ging het in de halve finale negen ronden voor het einde helemaal mis. Emons kwam ten val en De Laat dacht dat Emons vergeten was om Knegt aan te tikken.

De Laat reed vervolgens naar Emons toe, maar toen ontdekte hij dat Emons het figuurlijke stokje wel aan Knegt had doorgegeven. De Laat was daardoor te laat op zijn post voor een wissel met Knegt. Knegt had dat aanvankelijk helemaal niet door en maakte vergeefs een duwgebaar.

Pas na een paar seconden kwam Knegt erachter dat De Laat er niet was, waardoor Nederland een grote achterstand opliep. Van 't Wout dichtte knap het gat en Nederland reed bij het ingaan van de slotronde tweede. In de laatste bocht moest Van 't Wout zijn zware inspanningen bekopen. Hij werd ingehaald door China en kon dat in de resterende meters niet meer goedmaken, waardoor Nederland was uitgeschakeld.

De Laat was woedend op zichzelf. Hij wilde zo snel mogelijk het stadion verlaten. "En als er nog een deur in de weg zit, trap ik die helemaal kapot", zei hij tegen de NOS. "Ik zag niet dat Friso Sjinkie al geduwd had en dat hij verder was gegaan. Toen ik Sjinkie zag rijden dacht ik: shit. Ik besefte dat ik een grote fout had gemaakt. Ik was te gefixeerd op mijn val en dat reken ik mezelf aan. Er was kortsluiting in mijn hoofd."