Velzeboer klopt Schulting en pakt goud op 500 meter, uniek Nederlands podium

Xandra Velzeboer is zaterdag bij de WK shorttrack in het Zuid-Koreaanse Seoel opnieuw wereldkampioen op de 500 meter geworden. De Nederlandse rekende overtuigend af met haar landgenote Suzanne Schulting. Omdat Selma Poutsma derde werd, was er een uniek Nederlands podium.

De 21-jarige Velzeboer was een klasse apart in de finale. De Culemborgse ging vanaf de start van de kortste shorttrackafstand aan de leiding en sloeg vervolgens een groot gat met Schulting, die op de streep Poutsma maar net achter zich hield en zilver won.

Zo prolongeerde Velzeboer haar wereldtitel op de 500 meter. De Nederlandse werd vorig jaar in het Canadese Montreal voor het eerst wereldkampioen op een individuele afstand. Het betekende de grote doorbraak van de shorttrackster. Vorig jaar schaatste ze een wereldrecord.

Het kwam nog niet eerder in de WK-geschiedenis voor dat Nederland op een individuele afstand alle medailles won. Velzeboer (goud) en Yara van Kerkhof (brons) haalden vorig jaar wel het podium van de 500 meter, maar toen pakte Kim Boutin bij afwezigheid van Schulting zilver. Een jaar daarvoor stonden Schulting (goud) en Poutsma (brons) op het schavot.

Xandra Velzeboer is opnieuw wereldkampioen op de 500 meter. Foto: ANP

Succesvolle dag voor Nederland

Nederland beleefde zo een bijzonder succesvolle dag op de WK shorttrack. Twee uur voor de wereldtitel van Velzeboer werd Schulting wereldkampioen op de 1.500 meter. Het was voor de Friezin haar achtste mondiale titel in haar loopbaan.

Bij de mannen pakte Jens van 't Wout brons op de 500 meter. De Nederlander ging als vierde over de meet, maar veroverde alsnog het brons omdat een concurrent geen transponder om had. Op de 1.500 meter bleven Van 't Wout en Sjinkie Knegt buiten de medailles.

Schulting, Xandra Velzeboer, Poutsma en Yara van Kerkhof plaatsten zich na de 500 meter overtuigend voor de finale van de aflossing, die zondag op het programma staat. De vier wonnen hun halve finale met overmacht.