Jens van 't Wout pakt brons op 500 meter bij WK na teleurstelling op 1.500 meter

Jens van 't Wout heeft zaterdag de bronzen medaille veroverd op de 500 meter bij de WK shorttrack in Seoel. De 21-jarige Nederlander eindigde in een spannende finale aanvankelijk als vierde, maar steeg een plaatsje door een opmerkelijke straf van de Chinees Lin Xiaojun. Op de 1.500 meter en op de aflossing bleef Nederlands succes bij de mannen uit.

De 21-jarige Van 't Wout kende een slechte start en ging als vijfde en laatste de slotronde in. De Nederlander kende een sterk eindschot, maar leek alsnog naast de medailles te finishen.

Door de straf van Xiaojun schoof Van 't Wout een plaatsje op. De Chinees had tegen de regels in zijn transponders niet omgedaan, waardoor zijn tijd niet kon worden geregistreerd.

De wereldtitel was een prooi voor de Italiaan Pietro Sighel, die de Canadees Steven Dubois nipt aftroefde. Denis Nikisha uit Kazachstan legde beslag op de vierde plaats, achter Van 't Wout. Eerder op de dag werd Itzhak de Laat in de kwartfinales al uitgeschakeld.

Van 't Wout had zich met de hakken over de sloot geplaatst voor de eindstrijd. In de halve finale eindigde de Nederlander als derde in zijn heat, maar als de snelste verliezer verschafte hij zich alsnog toegang tot de finale.

Geen medaille Van 't Wout en Knegt op 1.500 meter

Eerder op de dag stelde Van 't Wout met een vierde plaats nog teleur op de 1.500 meter, de afstand waarop hij als favoriet gold. De regerend Europees kampioen werd vier ronden voor het einde gehinderd door Dubois. Daardoor viel hij terug naar de achterhoede en kon hij niet meer strijden om een medaille. Dankzij een penalty van Dubois werd hij vierde.

Sjinkie Knegt reed in de eerste ronden op de voorste plekken en werd gedurende race voorbijgestreefd door de concurrentie. De 33-jarige Fries deed nog wel een poging om naar voren te komen, maar de viervoudig wereldkampioen kwam snelheid tekort voor een medaille en werd voorbijgestreefd door Van 't Wout.

Het goud op de 1.500 meter ging naar de Zuid-Koreaanse thuisfavoriet Park Ji-won. Hij hield Sighel en de Canadees Pascal Dion (brons) nipt achter zich. Voor Park is het zijn eerste individuele wereldtitel.

Op aflossing werden de Nederlandse mannen in de halve finale uitgeschakeld. De Laat, Friso Emons, Knegt en Van 't Wout moesten voorrang verlenen aan zowel Canada als China. Nederland, de Europees kampioen op dit onderdeel, maakt zondag zijn opwachting in de B-finale.

Bij de vrouwen was er zaterdag veel succes voor Nederland. Suzanne Schulting sloeg bij de eerste finale van deze WK gelijk toe en pakte goud op de 1.500 meter. Voor de Friezin was het de zevende wereldtitel in haar loopbaan. Daarna kroonde Xandra Velzeboer zich tot wereldkampioene op de 500 meter, voor Schulting en Selma Poutsma.

Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout stelden teleur op de 1.500 meter. Foto: Reuters

Knegt haalde keihard uit naar bondscoach

Knegt, die zondag nog in actie komt op de 1.000 meter, baarde vorige maand opzien met snoeiharde kritiek op de nieuwe bondscoach Niels Kerstholt. "Als het seizoen voorbij is, hoop ik dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn", zei hij in gesprek met een aantal journalisten over Kerstholt en diens assistent Annie Sarrat.