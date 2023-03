Jens van 't Wout en Sjinkie Knegt stellen teleur met bijrol op 1.500 meter bij WK

Jens van 't Wout en Sjinkie Knegt hebben zaterdag geen medaille kunnen veroveren op de 1.500 meter bij de WK shorttrack in Seoel. De twee Nederlanders eindigden op een respectievelijk vierde en vijfde plaats.

De 21-jarige Van 't Wout was op voorhand de favoriet voor goud, maar de regerend Europees kampioen werd vier ronden voor het einde gehinderd door de Canadees Steven Dubois. Daardoor viel hij terug naar de achterhoede en kon hij niet meer strijden om een medaille. Dankzij een penalty van Dubois werd hij vierde.

Knegt reed in de eerste ronden op de voorste plekken en werd gedurende race voorbijgestreefd door de concurrentie. De 33-jarige Fries deed nog wel een poging om naar voren te komen, maar de viervoudig wereldkampioen kwam snelheid tekort voor een medaille en werd voorbijgestreefd door Van 't Wout.

Het goud op de 1.500 meter ging naar de Zuid-Koreaanse thuisfavoriet Park Ji-won. Hij hield Pietro Sighel uit Italië (zilver) en de Canadees Pascal Dion (brons) nipt achter zich. Voor Park is het zijn eerste individuele wereldtitel.

Bij de vrouwen was er wel succes voor Nederland. Suzanne Schulting sloeg bij de eerste finale van deze WK gelijk toe en pakte goud op de 1.500 meter. Voor de Friezin was het de zevende wereldtitel in haar loopbaan.

Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout stelden teleur op de 1.500 meter. Foto: Reuters

Knegt en Van 't Wout krijgen herkansing

Van 't Wout mocht nog van geluk spreken dat hij de finale mocht rijden. De Nederlander zat in de halve finales niet bij de beste twee van zijn heat omdat hij zich in de laatste bocht liet aftroeven. Op basis van tijd mocht hij alsnog naar de eindstrijd.

Van 't Wout en Knegt krijgen nog een herkansing op deze WK. Na zijn teleurstellende race op de 1.500 meter plaatste Van 't Wout zich overtuigend voor de halve finales van de 500 meter. De finale is om 9.06 uur. Op de kortste shorttrackafstand is hij geen favoriet, ook al won hij dit seizoen wel een wereldbekerwedstrijd. Itzhak de Laat werd in de kwartfinales al uitgeschakeld.

Knegt rijdt de 500 meter niet, maar komt zondag wel in actie op de 1.000 meter. Van 't Wout en Knegt maken allebei wel deel uit van de Nederlandse aflossingsploeg, die om 9.48 uur om een finaleplaats strijdt.

Vorige maand baarde Knegt opzien met snoeiharde kritiek op de nieuwe bondscoach Niels Kerstholt. "Als het seizoen voorbij is, hoop ik dat we snel van het zooitje ongeregeld af zijn", zei hij in gesprek met een aantal journalisten over Kerstholt en diens assistent Annie Sarrat.