Suzanne Schulting schaatst met overmacht naar wereldtitel op 1.500 meter

Suzanne Schulting is zaterdag in Seoel wereldkampioen geworden op de 1.500 meter. De Nederlandse was oppermachtig in de finale van de shorttrackmijl en veroverde daarmee haar zevende wereldtitel in haar loopbaan.

Schulting nam zes ronden voor het einde de leiding en stond die in het vervolg van de race niet meer af. De Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong kwam in de laatste meters nog wel dichtbij, maar moest genoegen nemen met zilver. Het brons was voor de Canadese Kim Boutin.

Voor Schulting is de wereldtitel een flinke opsteker na een seizoen vol twijfels. Na het vertrek van succescoach Jeroen Otter moest de drievoudig olympisch kampioene wennen aan de werkwijze van de nieuwe bondscoach Niels Kerstholt.

Schulting won weliswaar twee van de drie individuele afstanden op de EK en zegevierde in vele wereldbekerwedstrijden, maar een maand geleden zei ze dat ze nog niet goed genoeg was om wereldkampioen te worden. In de afgelopen weken heeft ze die achterstand goedgemaakt.

"Dit is zo vet", zei Schulting na afloop tegen de NOS. "In het hol van de leeuw heb ik de olympisch kampioene verslagen en dat wilde ik zo graag. Ik wist dat het heel lastig zou worden omdat de concurrentie op deze afstand zo groot is. Ik heb op rust en zelfvertrouwen gewonnen."

Een blije Suzanne Schulting toont de driekleur na haar wereldtitel in Seoel. Foto: ANP

Schulting kan tweede wereldtitel van de dag pakken

Voor Schulting is haar tweede wereldtitel ooit op de 1.500 meter. Twee jaar geleden werd ze in Dordrecht ook wereldkampioen op de shorttrackmijl. Destijds pakte ze op alle drie de individuele afstanden de wereldtitels. Vorig jaar miste ze de WK in Montreal vanwege een coronabesmetting.

Schulting kan later op de dag nog een wereldtitel veroveren. Ze doet vanaf 7.40 uur (Nederlandse) mee aan het toernooi om de 500 meter. Dat gaat eerst met de kwartfinales van start. Xandra Velzeboer is op de kortste afstand de grote favoriet; zij is de regerend wereldkampioene. De finale is om 8.55 uur.

Schulting was de enige Nederlandse shorttrackster die de finale haalde op de 1.500 meter. Selma Poutsma en Michelle Velzeboer werden in de halve finales uitgeschakeld.