Nederlandse favorieten ongeschonden door kwalificaties WK shorttrack

De Nederlandse favorieten hebben de kwalificatiewedstrijden bij de WK in het Zuid-Koreaanse Seoel goed doorstaan. Suzanne Schulting plaatste zich vrijdag op alle individuele afstanden voor de volgende ronde. Bij de mannen maakte Jens van 't Wout de verwachtingen waar.

Bij de WK wordt niet meer puur gestreden om de eerste plek in het allroundklassement, die Schulting in 2019 en 2021 veiligstelde. Op elke afstand wordt straks een wereldkampioen aangewezen.

Knegt hoopt in Seoel te pieken na een roerige periode. De 'Schicht uit Bantega' uitte vorige maand forse kritiek op bondscoach Niels Kerstholt en kreeg een waarschuwing van de schaatsbond. Hij werd desondanks gewoon opgenomen in de WK-selectie.

De WK shorttrack duurt tot en met zondag. In de nacht van vrijdag op zaterdag - in Seoel is het acht uur later - worden de medailles op de 500 en 1.500 meter verdeeld. Zondagochtend (lokale tijd) volgen de finales op de 1.000 meter en de relay.