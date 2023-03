Voor shorttracknerd Jens van 't Wout is niks mooier dan wereldtitel in Zuid-Korea

Jens van 't Wout zou de hele dag shorttrackvideo's kunnen bekijken, en dan het liefst van zijn voorbeelden uit Zuid-Korea. De 21-jarige Nederlander, die dit seizoen een wereldtopper is geworden, kan komend weekend uitgerekend in Seoel voor het eerst wereldkampioen worden.

Door de twinkeling in zijn ogen lijkt het alsof Van 't Wout over een van zijn fraaie overwinningen van deze winter vertelt. Maar het verhaal gaat toch echt over zijn zevende en laatste plek in de 1.500 meterfinale begin februari bij de wereldbeker in Dresden.

"Toen mijn broer Melle die race terugkeek, zei hij: 'Dit moet je ook zien'", zegt Van 't Wout. "Op het moment dat ik een inhaalactie buitenom inzette, begonnen de Zuid-Koreaanse coaches direct te schreeuwen. En beide Zuid-Koreaanse rijders (Lee June-seo en Lim Yong Jin, red.) keken meteen naar rechts en bewogen naar buiten om mij te blokkeren."

Drie maanden eerder, bij de World Cup in Salt Lake City, lieten de Zuid-Koreaanse toppers Van 't Wout nog rustig zijn gang gaan in de eindstrijd van de 1.500 meter. Waarschijnlijk met het idee dat de toen nog relatief onbekende Nederlander toch wel kapot zou gaan. Maar het talent uit Sintjohannesga hield vol en boekte in de Amerikaanse stad zijn eerste wereldbekerzege. "Sindsdien merk ik dat de Zuid-Koreanen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ik niet op kop kom."

Het beste voorbeeld daarvan is de 1.500 meterfinale bij de wereldbekerfinale in Dordrecht van vorige maand. De Zuid-Koreanen Hong Kyung-Hwan, Lee Dong-hyun en kopman Park Ji-won reden als een drietrapsraket vooraan, met als belangrijkste doel de onvermijdelijke aanval van Van 't Wout te stoppen. "Het was echt drie tegen één. Alsof ik een oneindige trein moest inhalen. Dat maakte winnen een stuk lastiger."

Het is geen klacht van Van 't Wout, die achter Park en Lee brons pakte in eigen land. Integendeel. "Ik vind het echt geweldig dat de Zuid-Koreanen zich zo op mij focussen", zegt hij met een grote glimlach. "Zuid-Korea is een geweldig shorttrackland. De mannen tegen wie ik nu race, waren ooit mijn voorbeelden. Tactisch zijn ze zo ontzettend goed, ze lijken wel uit de toekomst te komen. Dat maakt het alleen maar speciaal om tegen ze rijden. Drie Zuid-Koreanen in één race? Geen probleem. Vier zou ik nog leuker vinden."

Resultaten Jens van 't Wout WK 2021: Goud met relay EK 2021: Goud met relay

Goud met relay 2023: 3x goud (1.500 meter, relay, mixed relay), 2x zilver (500 en 1.000 meter) Wereldbeker (individueel) 2022/2023: 3x goud, 1x brons Olympische Spelen 2022: 21e (1.000 meter) en 31e (500 meter)

Van 't Wout praat graag met buitenlandse concurrenten

Van 't Wout is een trotse shorttracknerd. Op zijn ideale zaterdagavond gaat hij niet de stad in met vrienden, maar kijkt hij urenlang naar beelden van shorttrackwedstrijden. Praten over de perfecte bochtentechniek, een nieuw tactisch foefje of een inhaalactie mag ook.

Broer Melle, die ook in het nationale team zit, is vaak zijn gesprekspartner. Maar de deels in Canada opgegroeide Nederlander probeert ook zoveel mogelijk te leren van buitenlandse wereldtoppers. Met de Chinees-Hongaarse broers Shaolin Sándor Liu en Shaoang Liu - samen goed voor drie olympische en acht wereldtitels - heeft Van 't Wout afgelopen zomer regelmatig gegamed. Tijdens schietspelletjes als Apex Legends en Call of Duty ging het over trainingsmethodes en racetactieken.

Deze winter zocht Van 't Wout steeds meer contact met de Zuid-Koreanen. "Hong is superaardig en kan goed Engels. Met Lim is het iets moeilijker communiceren, maar hij probeert het wel en zegt me sinds dit seizoen sowieso altijd heel vriendelijk gedag. Het geeft me een goed gevoel dat ik omga met mijn voorbeelden. En het maakt me ook sterker."

De 26-jarige Park, dit seizoen duidelijk de beste shorttracker met negen individuele wereldbekerzeges, is een van de weinige toppers met wie Van 't Wout nooit praat. "Misschien vermijdt hij me wel omdat hij mij als een grote concurrent ziet", zegt de Nederlander.

"Dat zou ik erg grappig vinden, omdat hij vorig seizoen waarschijnlijk nog geen idee had wie ik was. Ach, dat soort mentale spelletjes vind ik ook wel weer mooi. Naast de baan ben ik graag vriendschappelijk met andere shorttrackers, maar op het ijs heb ik geen vrienden."

Van 't Wout praat altijd in het Engels over shorttrack Jens van 't Wout woonde van zijn tweede tot zijn twaalfde in het Canadese Bracebridge, een kleine plaats twee uur ten noorden van Toronto. Door die tien jaar spreken hij en zijn broer Melle alleen maar Engels met elkaar. "En over shorttrack praat ik ook altijd in het Engels", zegt Jens van 't Wout. "Ook tegen bondscoach Niels Kerstholt. Niels gaat dan vanzelf ook in het Engels terug praten."

Van 't Wout voelt iets meer druk als kopman

Door zijn drie wereldbekerzeges (één op de 500, 1.000 én 1.500 meter) en sterke EK (individueel één keer goud en twee keer zilver) heeft Van 't Wout dit seizoen Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat overvleugeld als de kopman van het Nederlandse shorttrack.

"Maar zo probeer ik er zelf niet over na te denken", zegt hij. "Natuurlijk voel ik wel wat druk en merk ik dat ik meer interviews moet geven of vaker iets moet doen voor een sponsor. Maar op het ijs ben ik nog steeds wie ik altijd ben geweest."

Bij de WK (vrijdag tot en met zondag in Seoel) is Van 't Wout door zijn prestaties van deze winter op elke afstand een medaillekandidaat. Dat de titelstrijd uitgerekend in Zuid-Korea is, maakt het toernooi alleen maar aantrekkelijker voor de Nederlander.

"Ik kijk ontzettend uit naar de WK, het wordt superleuk", zegt Van 't Wout. "Als ik de Zuid-Koreanen in eigen huis pak, maakt dat de titel nog mooier." Lachend: "Al zal ik dan waarschijnlijk wel snel naar Nederland moeten vluchten."

WK-selectie mannen 500 meter: Jens van 't Wout, Itzhak de Laat, Teun Boer.

1.000 meter: Jens van 't Wout, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat.

1.500 meter: Jens van 't Wout, Sjinkie Knegt, Friso Emons.

Relayteam: Jens van 't Wout, Itzhak de Laat, Friso Emons, Sjinkie Knegt, Teun Boer.