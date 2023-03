Jordan Stolz zette de complete schaatstop te kijk door bij de WK afstanden drie afstanden te winnen. De Nederlandse toppers zijn vol lof, maar kunnen vooral niet wachten om volgend seizoen de strijd aan te gaan met het achttienjarige fenomeen.

Direct na de finish van zijn 1.500 meter gooit Kjeld Nuis er een stevige vloek uit en schopt hij een blokje weg. Woedend is de tweevoudig olympisch en wereldkampioen op de schaatsmijl na zijn tweede plek. Wéér verslagen door het Amerikaanse wonderkind Stolz.

In de tunnel onder het ijs van Thialf zegt de 33-jarige Nuis: "Op zo'n moment ben ik die Stolz liever kwijt dan rijk." Hij knipoogt. "Maar uiteindelijk gaat hij ervoor zorgen dat mijn niveau ook weer hoger wordt."

Stolz scoorde een unieke hattrick in Heerenveen. De middelbare scholier uit West Bend (Wisconsin) pakte als eerste schaatser ooit op één WK goud op de 500, 1.000 én 1.500 meter. Op de twee kortste afstanden was het verschil met de concurrentie bovendien angstaanjagend groot.

"Natuurlijk boezemt hij mij angst in", zegt Nuis. "Die gast kan alles, heeft gigaveel talent en is een technisch fenomeen. We gaan de komende jaren ontzettend veel last van hem krijgen. Maar dat geeft niet. Zijn prestaties prikkelen mij ook enorm. Als ik weer wereldkampioen was geworden, had ik gedacht: lekker zo doorgaan. Nu ga ik de hele zomer nadenken over hoe ik het gat met Stolz kan goedmaken. Want dat kan: hij is nog erg wisselvallig en niet onverslaanbaar."

Thomas Krol ziet ook geen onoverbrugbaar gat met de drievoudig wereldkampioen. "Natuurlijk is het ontzettend bijzonder wat Jordan laat zien, zeker voor een achttienjarige", zegt de dertigjarige winnaar van zilver (1.000 meter) en brons (1.500 meter). "Maar hij is ook gewoon een mens. Mijn handen jeuken om vol gas aan de slag te gaan, zodat we Jordan volgend seizoen het leven zuur kunnen maken."

Jordan Stolz (rechts) met zijn ervaren coach Bob Corby. Foto: Getty Images

Past Stolz in rijtje van Marsicano en Kulizhnikov?

Stolz glimlacht even als hij de woorden van Nuis en Krol krijgt voorgelegd. "Ik vind het prima als er op mij gejaagd wordt", zegt hij. "Ik zie dat alleen maar als motivatie om nog sneller te schaatsen. Als zij harder gaan trainen in de zomer, dan moet ik gewoon hetzelfde doen. Ik ben niet opeens minder hongerig door deze drie wereldtitels."

Stolz is niet de eerste schaatser deze eeuw die op een WK de Nederlanders volledig overvleugelt op de kortere afstanden. Nuis memoreerde dit seizoen regelmatig aan Trevor Marsicano. De Amerikaan werd in 2009 op negentienjarige leeftijd wereldkampioen op de 1.000 meter, maar verdween vervolgens snel uit de top.

Meer recent was er Pavel Kulizhnikov, die drie jaar geleden WK-goud won op de 500 en 1.000 meter. De Rus sloeg toen op de kilometer een gat van meer dan een seconde op de nummer twee Nuis, maar is inmiddels door verschillende redenen al een tijdje geen factor meer.

"Ik verwacht dat Jordan een veel grote plaaggeest voor ons gaat worden dan Pavel", zegt Krol. "Jordan kan een 100 meter rijden in 9,6 seconden én ook nog een acceptabele 5 kilometer schaatsen. Dat is een ongelooflijk combinatie. En rond Pavel hing altijd een negatieve sfeer. Dat is bij Jordan ook niet het geval."

Stolz blijft erg rustig onder alle aandacht

Tussen alle superlatieven door is er één iemand die in Heerenveen extreem rustig blijft: Stolz zelf. "Volgens mij heb ik geschiedenis geschreven", zegt hij zondag na de 1.500 meter met gevoel voor understatement. "Ja, dit is wel een aardig begin van een carrière. Beter dan bij de meeste schaatsers."

De tiener geeft in interviews altijd netjes antwoord op alle vragen, ook al hoeft al die aandacht niet zo nodig van hem. "Ik zal thuis in de Verenigde Staten nu niet opeens herkend worden. En dat vind ik wel prettig", zegt hij. "Want ik voelde me de afgelopen hier in Nederland soms een echte beroemdheid."

Volgens zijn coach Bob Corby geeft Stolz maar om één ding. "Hij wil alleen hard schaatsen. De rest kan hem heel weinig schelen", zegt de Amerikaan, die in het verleden werkte met olympisch kampioenen Dan Jansen en Bonnie Blair. "Jordan is elke dag bezig met zichzelf pushen om sneller te gaan. En ik heb nog heel weinig grenzen bij hem ontdekt."

Stolz zegt zelf met een knipoog dat hij denkt nog 20 procent beter te kunnen worden. Krol: "Het lijkt mij fysiek bijna onmogelijk dat Jordan fysiek net zoveel progressie blijft boeken als dit jaar. Tenminste, dat mag ik hopen."