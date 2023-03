Bekijk hier het programma van de WK shorttrack in Seoel

Na de World Cup-finale van vorige maand in Dordrecht wordt van vrijdag tot en met zondag in het Zuid-Koreaanse Seoel de WK shorttrack verreden. Bekijk hier het programma van het slotstuk van het seizoen.

Suzanne Schulting kon vorig jaar vanwege een positieve coronatest niet meedoen aan de WK. Op de editie van 2021 was ze oppermachtig en won ze elke afstand. De 25-jarige Nederlandse is in Seoel een van de grote favorieten, al kende ze vorige maand een slechte generale bij de World Cup-finale in Dordrecht. Ze won voor het eerst dit wereldbekerseizoen geen individuele afstand.