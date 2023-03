Irene Schouten ontroert coach 'Tranema' met wereldtitel na ellendige winter

Aan het einde van een loodzwaar seizoen en een ongelukkig WK afstanden was er zondag toch nog een grote glimlach bij Irene Schouten. De drievoudig olympisch kampioene won de 5 kilometer in een fenomenale tijd en dat zorgde voor blijdschap en opluchting.

Jillert Anema pakt direct na afloop van de 5.000 meter in Thialf een rode zakdoek uit zijn rechterbroekzak. De 67-jarige Fries staat bekend als een stoïcijnse en harde coach, maar zijn schaatsers weten wel beter.

"Vorig jaar na mijn olympische titel op de massastart zag ik Jillert ook al lopen met die zakdoek", zegt Schouten lachend. "Toen noemden ze hem 'Tranema'."

De tranen van Anema komen nu door de fantastische rit van Schouten, die met 6.41,25 de snelste tijd ooit in Thialf neerzet én het Nederlands record verbetert. "Ik ben een schaatsliefhebber, dus van zo'n rit word ik zo week als wat", zegt de coach met een glimlach. "Irene rost dat baanrecord gewoon aan de kant. Ze schaatste zó mooi, zó goed. Echt geweldig."

En dat na een winter waarin Anema in december keihard aan de rem moest trekken bij Schouten. De Noord-Hollandse was fysiek en mentaal oververmoeid geraakt door alles wat op haar af was gekomen na haar drie olympische titels in Peking.

"You don't know shit", zegt Anema. "Jullie weten echt niet hoeveel ellende we gehad hebben. De stress is ons een paar keer door het lijf gegaan, dat kan ik je verzekeren. Ja, ik denk dat dit de bijzonderste aanloop naar een wereldtitel is geweest die ik ooit heb meegemaakt. Ook dat verklaart de ontlading na afloop."

En vol Thialf juicht voor Irene Schouten. Foto: Reuters

Het lukte steeds net niet voor Schouten

Schouten was zondagochtend nog steeds woest. Ze voelde zich de afgelopen weken eindelijk weer goed, op en naast het ijs. Maar toch was het bij haar eerste drie kansen op de WK afstanden telkens net misgegaan.

Op de 3 kilometer kwam ze een halve seconde tekort voor de wereldtitel, bij de ploegenachtervolging werd de Nederlandse ploeg gediskwalificeerd en op de massastart kon ze alleen maar toekijken hoe ploeggenoot Marijke Groenewoud solo naar goud reed.

Met zilver en brons stond Schouten niet met lege handen, maar zo voelde het wel voor de vrouw voor wie alleen winnen telt. "Ik heb de afgelopen maanden heel veel opgeofferd", zegt de Andijkse.

"Ik heb geen NK en EK allround gereden en heb de laatste World Cups ook overgeslagen. Het was niet leuk om mijn concurrenten op tv te bekijken, maar het doel was de WK. En dan lukt het niet bij mijn eerste drie afstanden. Topsport is kneiterhard, dacht ik."

Irene Schouten viert de wereldtitel met haar man Dirkjan Mak. Foto: ANP

Anema waarschuwde Schouten al voor het seizoen

Anema had Schouten voor het seizoen al gewaarschuwd. Hij kende geen enkel voorbeeld van schaatser die een seizoen na drie olympische titels ook wereldkampioen wist te worden. Zaterdagavond herinnerde hij zijn kopvrouw aan die statistiek.

"Ik zei tegen Irene: 'Je gaat het toch niet verkloten nu? Je kunt nog steeds de eerste drievoudig olympisch kampioen met een wereldtitel worden.' Ik vond dat Irene de tegenslag niet moest ondergaan, maar ertegen moest vechten."

Zondag rekende Schouten op haar favoriete afstand overtuigend af met alle tegenslag. In een rechtstreeks duel met Ragne Wiklund, de Noorse winnares van de 3 kilometer, reed ze een bijna perfecte race.

Ze bleef zelfs maar twee seconden boven het in Salt Lake City gereden wereldrecord van Natalia Voronina. "Deze titel spoelt de vervelende nasmaak van de afgelopen maanden helemaal weg", zegt Schouten. "Alle opofferingen zijn het nu waard geweest."