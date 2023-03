Schouten pakt wereldtitel na diep dal: 'Dit is een hele opluchting'

Delen via E-mail

Irene Schouten was bijzonder opgelucht nadat ze zondag wereldkampioen was geworden op de 5 kilometer. De West-Friezin kende een zwaar seizoen waarin ze oververmoeid raakte door alle aandacht na haar drie olympische titels.

"Het tweede deel van het seizoen is heel zwaar geweest", zei Schouten na afloop tegen de NOS. Mijn coaches Jillert Anema en Arjan Samplonius hebben er alles aan gedaan om me zo goed mogelijk voor dit WK te krijgen. Dat ik nu de laatste wereldtitel pak, is een hele opluchting."