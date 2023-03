Roest lijdt in laatste race van seizoen: 'De slotrondes duurden héél lang'

Patrick Roest speelde zondag alles of niets bij de 10 kilometer op de WK afstanden. Het werd niets, want de 27-jarige schaatser ging volledig kapot in zijn jacht op de toptijd van de Italiaan Davide Ghiotto. Door de loodzware slotrondes viel hij zelfs naast het podium.

In de laatste twee rondjes van zijn lange seizoen rijdt Roest met een van pijn vertrokken gezicht door Thialf. Hij drukt met zijn handen op zijn bovenbenen om nog wat verlichting te krijgen, maar het helpt niks.

Na een race met bijna alleen rondetijden in de dertig seconden doet hij nu meer dan 34 tellen over de omloop van 400 meter. De kersverse wereldkampioen op de 5 kilometer lag ooit een straatlengte voor op het schema van Ted-Jan Bloemen (13,01,84), maar op de streep is die voorsprong volledig verdwenen. Roest eindigt na zijn ineenstorting als vierde in 13.02,92.

"Het einde van mijn race was niet leuk. Het duurde héél lang", verzucht de rijder van Team Reggeborgh even later. "Ik wist dat ik nog om een medaille aan het strijden was, maar er zat echt niks meer in mijn benen."

Roest had het podium kunnen halen als hij voorzichtiger was begonnen aan zijn 25 rondjes. Maar de Nederlander ging voor goud en wilde dus sneller rijden dan de zeer knappe tijd van Ghiotto (12.41,35, een persoonlijk record).

"Voor mij was er geen enkele twijfel: ik strijd altijd alleen voor de winst. Maar net nog twaalf rondjes te gaan, werd het al heel zwaar. Het zat er vandaag gewoon niet in. Ghiotto heeft extreem goed gereden, ik ben ook maar één keer sneller geweest in Thialf. Ik kan alleen maar respect voor hem hebben."

Roest was nog niet hersteld van 5 kilometer

Roest denkt dat hij zondag nog steeds last had van zijn inspanningen van donderdag. Toen veroverde hij op de 5.000 meter eindelijk zijn eerste individuele titel op de WK afstanden, maar hij moest daar heel diep voor gaan.

"Ik voelde me na de 5 kilometer echt heel beroerd. Een dag later moest ik meteen een ploegenachtervolging rijden, dus het is een heel zwaar toernooi geweest. Ik voelde me vandaag best goed, maar ik denk dat ik nooit helemaal hersteld ben van de 5.000 meter. Ik moest daar echt tot het uiterste gaan om te winnen en dat heeft misschien te veel energie gekost."

Door het goud op zijn favoriete afstand, nadat het al zo vaak mis was gegaan bij de WK afstanden, kan Roest uiteindelijk wel terugkijken op een succesvol toernooi. "Mijn belangrijkste doel van dit seizoen is geslaagd, dus ik moet positief blijven. Maar op dit moment baal ik nog even van mijn 10 kilometer."