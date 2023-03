Irene Schouten schudt moeizaam seizoen van zich af met wereldtitel op 5 kilometer

Delen via E-mail

Irene Schouten heeft zondag de wereldtitel veroverd op de 5 kilometer in Heerenveen. Na een moeizaam seizoen stond de West-Friezin op bij de WK afstanden en won ze in een nieuw nationaal record.

De dertigjarige Schouten rekende in een rechtstreeks duel in de slotrit overtuigend af met de Noorse Ragne Wiklund en klokte in een uitverkocht Thialf een nieuw baanrecord: 6.41,25 minuten. Daarmee dook ze vier seconden onder haar eigen baanrecord.