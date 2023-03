Irene Schouten schudt moeizaam seizoen van zich af met wereldtitel 5 kilometer

Irene Schouten heeft zondag de wereldtitel veroverd op de 5 kilometer in Heerenveen. Na een moeizaam seizoen won de West-Friezin op de WK afstanden de laatste race in een nieuw nationaal record.

De dertigjarige Schouten rekende in een rechtstreeks duel in de slotrit overtuigend af met de Noorse Ragne Wiklund en klokte in een uitverkocht Thialf een nieuw baanrecord: 6.41,25 minuten. Daarmee dook ze vier seconden onder haar eigen baanrecord.

Zo kent een moeizaam seizoen van Schouten een glansrijk einde. De Andijkse raakte eind vorig jaar oververmoeid door alle aandacht die ze kreeg na haar drie gouden medailles op de Olympische Spelen in Peking.

Schouten en haar coach Jillert Anema trokken aan de rem, maar succes leverde dat niet gelijk op. De drievoudig olympische kampioene plaatste zich op de 3 kilometer maar net voor de WK afstanden. Op de 5 kilometer werd ze wel Nederlands kampioene.

Ook op de WK afstanden bleef succes uit. Schouten kwam donderdag een halve seconde tekort voor de wereldtitel op de 3 kilometer, die naar Wiklund ging. Ze pakte wel zilver. Een dag later werd ze met de Nederlandse vrouwen gediskwalificeerd op de ploegenachtervolging omdat een gedeelte van de enkel van Joy Beune zichtbaar was, wat niet volgens de veiligheidsregels van de ISU is.

Zelfs op de door haar gedomineerde massastart was het niet raak voor Schouten. Marijke Groenewoud ging met een indrukwekkende solo met de wereldtitel aan de haal en Schouten moest genoegen nemen met brons. Nu heeft ze alsnog haar wereldtitel te pakken. Het is haar vijfde in totaal.

Irene Schouten viert de wereldtitel met haar vader Klaas Schouten. Foto: ANP

Emoties bij coach Anema

Schouten en Wiklund gingen in de openingsfase van hun duel gelijk met elkaar op, maar halverwege de race nam de Nederlandse steeds meer afstand van haar rivale, die een paar uur daarvoor nog een 1.500 meter had gereden.

Schouten versnelde alleen maar en haar tempo stokte niet, waardoor een fenomenale 6.41,25 op het bord kwam te staan. De tijd leidde tot veel emotie bij haar doorgaans nuchtere coach Anema én tot een volksfeest in Thialf.

Achter Schouten en Wiklund (6.46,15) pakte de 35-jarige Martina Sáblíková het brons in een tijd van 6.47,78. Voor de ervaren Tsjechische was dat een hoogtepunt, na een seizoen waarin ze worstelde met blessures.