Roest stort in en grijpt naast medaille op 10 kilometer, unieke titel voor Ghiotto

Patrick Roest heeft zondag verrassend naast een medaille gegrepen op de 10 kilometer bij de WK afstanden in Heerenveen. De Zuid-Hollander stortte in de slotfase helemaal in en werd vierde. De wereldtitel ging naar de Italiaan Davide Ghiotto en het zilver was voor Jorrit Bergsma.

Roest deed tien ronden voor het einde nog een aanval op de tijd van Ghiotto, die in de rit voor hem de snelste tijd had genoteerd. De wereldkampioen op de 5 kilometer moest die inspanning in de slotfase bekopen.

Roest stortte op zelden vertoonde wijze in. In de laatste vier ronden kon hij zijn armen niet meer op zijn rug houden en schaatste hij rondetijden van boven de 32 seconden. Zijn tegenstander Graeme Fish haalde hem op de finish nog bijna bij, terwijl hij op tien ronden voor het einde nog elf seconden achter Roest lag.

Met een tijd van 13.02,92 kwam Roest zelfs een seconde tekort voor het brons, dat naar de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen (13.01,84) ging. Het was voor de winnaar van olympisch zilver op de Spelen in Peking de slechtste tijd van het seizoen op de 10 kilometer.

Ghiotto werd met overmacht voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen. De 29-jarige Italiaan reed met 12.41,35 een nieuw persoonlijk record en was veertien seconden sneller dan Bergsma, die met 12.55,64 het zilver pakte.

Ghiotto, die donderdag zilver pakte op de 5 kilometer, bezorgt Italië de eerste titel bij de WK afstanden. Enrico Fabris pakte in 2006 twee gouden medailles op de Olympische Spelen in Turijn, maar op WK's kwam hij nooit verder dan zilver.