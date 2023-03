Rijpma-de Jong in tranen na WK-goud: 'Ik hoor er nu echt bij op 1.500 meter'

Antoinette Rijpma-de Jong was zondag geëmotioneerd na haar wereldtitel op de 1.500 meter. De 27-jarige schaatsster pakte in Thialf voor het eerst een WK-medaille op de koninginnenafstand, en het was meteen de gouden.

Rijpma-de Jong is zondagochtend zo zenuwachtig, dat ze er misselijk van wordt. Haar zilveren medaille op de 1.000 meter van een dag eerder was prachtig, een onverwachte bonus. Maar het draait het hele seizoen al vooral om de laatste dag van de WK. Dan moet het gebeuren op de 1.500 meter, sinds deze winter haar belangrijkste afstand.

"Ik wilde vandaag zó graag", zegt Rijpma de Jong met de gouden medaille om haar nek. "Ik leg mezelf altijd megaveel druk op. Elke dag wil zo goed mogelijk presteren en wil ik op de hoogste trede van het podium komen. Daarmee maak ik het mezelf soms erg moeilijk, want dat kost natuurlijk flink wat energie."

Drie weken geleden, bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów Mazowiecki, zat die stress Rijpma-de Jong nog stevig in de weg. Ze had last van haar rug, schaatste niet goed en begon te vrezen voor de WK. "Op zo'n moment ben ik erg streng voor mezelf. Omdat ik mezelf altijd tot het uiterste dwing."

Volgens de allroundster van Jumbo-Visma moest ze haar lichaam "helemaal ontstressen" richting het belangrijkste toernooi van het seizoen. Pas aan het begin van deze week, vlak voor de start van de WK, had ze weer het gevoel dat ze technisch goed schaatste. Maar bij haar eerste race in Heerenveen - de 3 kilometer - kwam dat er nog niet uit. Als titelverdedigster werd ze donderdag slechts zevende.

Op de 1.000 meter van zaterdag viel de puzzel wél in elkaar. "Die tweede plek gaf me heel veel vertrouwen", zegt Rijpma-de Jong. "Natuurlijk was het niet prettig dat ik vanochtend zo zenuwachtig was, maar het zette me wel op scherp voor de 1.500 meter. Ik weet inmiddels dat ik die stress kan overwinnen. Ik heb meer controle dan vroeger, ben zekerder van mezelf. Dat heb ik vandaag weer laten zien."

Antoinette Rijpma-de Jong is dolblij met haar tweede wereldtitel op een individuele afstand. Foto: Pro Shots

Rijpma-de Jong is trots, blij en opgelucht

Direct na de laatste rit van de 1.500 meter, als ze ziet dat de Japanse Miho Takagi niet aan haar tijd komt, komen de tranen bij Rijpma-de Jong. Even later houdt ze het op het podium ook niet droog.

"Ik heb een seizoen gehad met heel hoge pieken en heel diepe dalen", zegt de wereldkampioene. "Dat het vandaag lukt op de dag waar ik zo lang naar heb uitgekeken, zorgde voor een megagrote ontlading. Ik ben ontzettend trots, blij en opgelucht."

Rijpma-de Jong stond jarenlang bekend als een specialist op de 3 kilometer. Op die afstand pakte ze bij haar WK-debuut in 2016 direct brons en veroverde ze twee jaar geleden haar eerste wereldtitel op een individuele afstand.

De 1.500 meter was heel lang een worsteling. Soms ging het goed, veel vaker helemaal fout. Maar na zondag is er geen twijfel meer over wat de beste afstand van Rijpma-de Jong is. "Ik hoor er nu echt bij op de 1.500 meter. Ik heb laten zien dat ik een van de beste rijdsters ben op deze afstand."