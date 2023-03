Rijpma-de Jong verovert in Thialf haar eerste wereldtitel op 1.500 meter

Antoinette Rijpma-de Jong is zondag voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de 1.500 meter geworden. De Friezin rekende in Thialf af met haar rivaal Ragne Wiklund en was een klasse apart op de schaatsmijl.

De 27-jarige Rijpma-de Jong klokte in Heerenveen een tijd van 1.53,54, waarmee ze ruim zeven tiende van een seconde sneller was dan nummer twee Wiklund, die twee jaar geleden wereldkampioen werd. Het brons was voor Miho Takagi uit Japan (1.54,39).

Voor Rijpma-de Jong is het haar vijfde wereldtitel in totaal. De rijdster van Jumbo-Visma werd twee jaar geleden wereldkampioen op de 3.000 meter, wat haar eerste WK-goud op een individuele afstand was. De andere drie wereldtitels pakte ze op de ploegenachtervolging.

Op de 3 kilometer kwam Rijpma-de Jong donderdag er niet aan te pas (zevende). De laatste jaren richtte ze zich meer op de 1.000 en 1.500 meter, wat vorig jaar op de Olympische Spelen resulteerde in brons op de schaatsmijl én zaterdag in een zilveren medaille op de kilometer.

Marijke Groenewoud en Jutta Leerdam bleven buiten het podium. Groenewoud klokte met 1.55,10 de vijfde tijd. Leerdam, die zaterdag wereldkampioen op de 1.000 meter werd, eindigde met 1.55,32 op de zevende plaats.

Antoinette Rijpma-de Jong was een klasse apart op de 1.500 meter. Foto: Getty Images

Rijpma-de Jong steeds sneller dan Wiklund

Rijpma-de Jong kende een redelijk voorseizoen met een Nederlandse titel op de 1.500 meter, een Europese titel allround en een Nederlandse titel allround. In de wereldbeker stelde ze met slechts één zege lichtelijk teleur.

In Thialf viel alles op het juiste moment goed voor Rijpma-de Jong. Ze was in de eerste omlopen al sneller dan Wiklund, die voor haar alleen reed door een late afmelding van haar tegenstander. In de slotrit liep de Friezin nog verder uit op Wiklund.