Sensatie Stolz klopt Nuis en Krol weer en voltooit unieke hattrick op WK afstanden

Jordan Stolz heeft zondag een unieke hattrick voltooid bij de WK afstanden in Heerenveen. De achttienjarige Amerikaan klopte Kjeld Nuis en Thomas Krol ook op de 1.500 meter en pakte daarmee zijn derde wereldtitel in Heerenveen. Nuis veroverde wel zilver en het brons was voor Krol.

Stolz schaatste na een uitgekiende rit 1.43,59, de tiende tijd ooit gereden in Thialf. Nuis kwam daarna in actie en was bij het ingaan van de slotronde sneller dan de Amerikaan, maar in de laatste 400 meter moest de regerend olympisch kampioen op hem toegeven. Het verschil bij de streep was 23 honderdsten.

Krol moest veel toegeven op Stolz. De regerend wereldkampioen reed met 1.44,30 de derde tijd en was zeven tiende van een seconde langzamer dan de Amerikaan. Wesly Dijs, die mocht rijden door een afmelding van Patrick Roest, werd vierde in 1.44,59.

Stolz werd eerder dit weekend al wereldkampioen op de 500 en 1.000 meter. Het kwam in de geschiedenis van de WK afstanden nooit eerder voor dat een schaatser op hetzelfde mondiale kampioenschap (zowel mannen als vrouwen) de wereldtitels op de drie afstanden won.

Heather Richardson-Bergsma was voor de WK in Heerenveen de enige schaatser die wereldkampioen werd op de 500, 1.000 en 1.500 meter, maar zij pakte die wereldtitels niet op dezelfde WK (2015 en 2017).

Een kanttekening hierbij is dat de WK afstanden pas sinds 1996 worden gehouden. De Amerikaanse schaatslegende Eric Heiden presteerde iets soortgelijks op de Olympische Spelen van 1980 in Lake Placid. Hij won niet alleen de 500, 1.000 en 1.500 meter, maar ook de 5.000 meter een 10.000 meter.

Stolz wint dankzij uitgekiende race

Na de galavoorstelling van Stolz op de 500 en 1.000 meter waren Nuis en Krol erop gebrand om de Amerikaanse middelbare scholier te verslaan. Van de twee kwam Krol zaterdag het dichtst bij op de 1.000 meter, ook al was het verschil ruim een halve seconde.

Krol zette in de achtste rit de toon met een tijd van 1.44,30, maar de rijder van Jumbo-Visma leek al na de finish te beseffen dat het niet genoeg zo zou zijn om zijn wereldtitel op de schaatsmijl te prolongeren.

Dijs verraste dit seizoen met een wereldbekerzege in Calgary, maar kon in Thialf niet stunten. Met 1.44,59 reed hij weliswaar zijn beste race ooit in Heerenveen, maar het was niet genoeg voor een podiumplaats.

Stolz kwam vervolgens het ijs op. De Amerikaan opende in vergelijking met de 1.000 meter een stuk voorzichtiger. Het maakte allemaal deel uit van een uitgekiende tactiek. In de slotronde maakte hij het verschil: 1.43,59.