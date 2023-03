Minder perfectionistisch en oersterk: hoe Leerdam koningin van 1.000 meter werd

Met groot machtsvertoon kroonde Jutta Leerdam zich zaterdag tot wereldkampioen op de 1.000 meter. Het goud was voor de Westlandse een passend einde van een perfect seizoen. Hoe een minder streng voedingsregime en een sterker lichaam haar tot de koningin van de kilometer maakten.

Toen trainer Jac Orie vorig jaar met Leerdam begon te werken, had hij een confronterende boodschap voor de kersverse winnares van olympisch zilver. Hij vond dat Leerdam veel te streng met haar voeding en gewicht bezig was in de zomer. Afvallen moest niet meer het credo zijn.

Leerdam aarzelde, maar volgde het plan van Orie. Ze kwam geen extra kilo's aan, maar het jojo-effect in haar gewicht verdween. En als haar vetpercentage onverhoopt zakte, trokken Orie en fysiotherapeut Nico Hofman aan de bel.

Door die nieuwe stabiliteit voelde Leerdam zich steeds sterker op het ijs worden. Het betaalde zich uit in wedstrijden: Leerdam reed eind december in Thialf een nieuw baanrecord op de 1.000 meter. Als eerste vrouw dook ze onder de magische grens van 1.13 (1.12,83).

De cijfers van haar topseizoen spreken verder voor zich: Leerdam won alle twaalf de kilometers waaraan ze deelnam. Op de WK afstanden was ze zaterdag helemaal een klasse apart. Ze was dik een seconde sneller dan nummer twee Antoinette Rijpma-de Jong. Orie sprak van een "Sven Kramer-achtige" dominantie.

"Ik heb al die jaren mezelf tekort gedaan met mijn voeding", oordeelde Leerdam in de aanloop naar de WK. "Ik dacht altijd dat ik sterk was. Ik was ook wel sterker dan de rest, maar niet sterk voor mijn doen. Ik ben veel sterker geworden. Dat heeft zo'n groot verschil gemaakt."

Jutta Leerdam komt juichend over de meet in Thialf. Foto: Pro Shots

Geen druk van sponsoren

Bij haar eigen schaatsploeg Worldstream Corendon voelde Leerdam extreem veel druk, zei ze in september. "Als we nog een sponsor nodig hadden, kreeg ik te horen dat ik gelijk moest presteren. Anders komt er geen nieuwe sponsor binnen en hebben we een begrotingstekort."

Die "ruis" verdween door haar veelbesproken vertrek naar Jumbo-Visma. Ze kwam in een bestaande trainersstaf terecht en hoefde niet zelf op zoek naar een coach. Omdat de trainers ook hun aandacht aan andere schaatsers moesten schenken, kwam Leerdam er weleens alleen voor te staan.

Opeens moest Leerdam zelf ontdekken wat wel en niet goed voor haar werkte. "Ik wil me altijd heel erg vasthouden aan iemand, maar zonder coach reed ik dit jaar ook echt goed. Ik kan het zelf. Dat heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven."

Leerdam klikt bovendien met Orie, die net als haar uit het Westland komt. "We communiceren hetzelfde. Hij is heel duidelijk en zegt niet te veel dingen eromheen. Als ik het zo moet doen, doe ik het zo. Dat werkt supergoed."

Orie: "Ze is heel serieus. Ze doet heel veel met sociale media, maar ze weet dat juist heel erg goed en heel erg professioneel te scheiden met het schaatsen. Ze komt haar afspraken na en kan ontzettend hard trainen. Je hoeft haar niet op te jagen. Je moet haar eerder afremmen."

Trainer Jac Orie heeft een goede band met Jutta Leerdam. Foto: Getty Images

'Hoeft niet altijd perfect te zijn'

Leerdam is perfectionistisch. Toen ze afgelopen zomer als enige sprintster van Jumbo-Visma met de mannen moest meetrainen, probeerde ze vergeefs aan te haken. "Ik heb me daardoor een zomer lang een loser gevoeld. Als vrouw voel je je dan snel slecht."

Orie leerde Leerdam inzien dat ook in haar wedstrijdvoorbereiding niet alles perfect hoeft te zijn. Nadat ze in december het baanrecord op de 1.000 meter reed, ging ze bij haar familie Kerst vieren. Dat had ze in de jaren daarvoor niet gedaan. Daarvoor lag haar focus te veel op schaatsen.

"Het hoeft niet altijd perfect te zijn", weet Leerdam nu. "En dat zeg ik als perfectionist. Je kan ook op 50 en 80 procent winnen. Zolang je maar vrij in je hoofd bent. Dat heb ik dit jaar bij elke wedstrijd bewezen."

De 24-jarige Leerdam zegt dat ze nog nooit zo veel stappen heeft gezet als in haar eerste jaar bij Jumbo-Visma. Ze weerstond zaterdag dankzij een trucje als topfavoriete de immense druk, een nieuwe stap in haar nog niet zo lange carrière.