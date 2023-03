Trucje helpt Leerdam immense druk te weerstaan: 'Zag mezelf al met vlag rijden'

Jutta Leerdam was blij en opgelucht dat ze de hooggespannen verwachtingen zaterdag had waargemaakt met de wereldtitel op de 1.000 meter. Na een perfect seizoen kon ze in Thialf alleen maar verliezen, maar ze won met een zeldzaam groot verschil. En dat had ze te danken aan een mentaal trucje.

Leerdam kreeg in de uren voor haar race allemaal berichten dat het zaterdag móést gebeuren en dat het haar dag móést worden. Het verhoogde de druk nog verder op de Westlandse, die dit seizoen een klasse apart was op de kilometer en alle elf ritten op de afstand had gewonnen.

"De druk was heel hoog. Het was niet normaal. Tijdens het inrijden was mijn gevoel heel anders dan normaal", zei Leerdam. "Ik wilde het natuurlijk niet laten gebeuren dat ik op de WK niet zou winnen, terwijl ik alle andere wedstrijden wél gewonnen had."

Het hielp ook niet dat de Olympische Spelen door het hoofd van Leerdam begonnen te spoken. Ze vreesde dat haar tegenstander Kimi Goetz haar net als in Peking in de weg zou zitten. Mede daardoor kwam ze tekort voor olympisch goud en pakte ze 'slechts' zilver. "Ik zag het alweer voor me dat ze haar kont voor me zou gooien. Ik heb die film wel honderd keer in mijn hoofd afgespeeld."

Het tekent de onzekerheid die Leerdam altijd voelt, ook al is ze dit seizoen ongenaakbaar op de 1.000 meter. "Ik heb deze week wat uitdagingen gehad waarbij ik het gevoel kreeg: het universum is mij echt aan het testen." Voorbeelden daarvan kon ze niet geven.

Kortom, Leerdam voelde aan alles dat ze in Thialf alleen maar kon verliezen. Door een mentaal trucje ging ze daar niet aan ten onder. "Ik zag mezelf vaker met de vlag rondrijden dan zielig verliezen. Ik probeerde het te manipuleren. En ik denk nooit dat ik er al ben, want ik denk altijd dat ik niet goed genoeg ben."

Jutta Leerdam schreeuwt het uit na haar winnende tijd. Foto: ANP

'Het verschil met de rest is absurd'

De onzekerheid bij Leerdam was opnieuw nergens voor nodig. Ze maakte in Heerenveen gehakt van de concurrentie. De Westlandse was maar liefst 1,23 seconde sneller dan nummer twee Antoinette Rijpma-de Jong. Ook olympisch kampioene Miho Takagi bleef ver van Leerdam vandaan.

Leerdam stond zelf ook te kijken van haar grote voorsprong op de concurrentie. "Het verschil is absurd. Maar ik kan er niks aan doen. Ik houd mezelf scherp door steeds mijn eigen records te willen breken. De rest moet dan maar aansluiten. Het is goed voor de sport als er veel concurrentie is."

Leerdam gaat de wereldtitel zaterdagavond nog vieren met haar familie, ook al rijdt ze zondag nog de 1.500 meter. "Dit is niet vanzelfsprekend en dat besef ik ook heel goed. Door de ontspanning kan ik mezelf juist opladen."