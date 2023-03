Groenewoud prolongeert wereldtitel op massastart dankzij indrukwekkende solo

Marijke Groenewoud heeft zaterdag na een indrukwekkende solo haar wereldtitel op de massastart geprolongeerd. Irene Schouten pakte achter Ivanie Blondin het brons in Thialf. Bij de mannen luisterde Bart Hoolwerf zijn WK-debuut op met zilver.

Schouten plaatste al vroeg in de race een demarrage en lokte zo een reactie uit van de Canadese schaatssters. Daarna sprong Groenewoud weg en nam ze een halve baan voorsprong.

Halverwege de race zag ze het peloton op het rechte stuk in de rug, maar de enorme voorsprong van Groenewoud kwam niet meer in gevaar. Schouten moest het vervolgens in de strijd om zilver afleggen tegen Blondin.

Voor Groenewoud is het de tweede WK-medaille in haar loopbaan. In 2021 pakte de Friezin ook goud op de massastart. Bij de EK afstanden van vorig jaar in Heerenveen was er zilver voor Groenewoud.

Schouten, regerend olympisch kampioen en tweevoudig wereldkampioen op de massastart, veroverde eerder deze WK al zilver op de 3.000 meter. Ze doet zondag nog mee aan de 5.000 meter.

Groenewoud en Schouten leken vrijdag op de ploegenachtervolging samen met Joy Beune goud te veroveren, maar het drietal werd gediskwalificeerd. Bij Beune was een bloot stukje enkel zichtbaar en dat is niet toegestaan.

Irene Schouten zag Marijke Groenewoud goud veroveren op de massastart. De olympisch kampioene pakte zelf brons. Foto: Reuters

Zilver voor Hoolwerf bij WK-debuut

Bij de mannen eindigde de race over zestien rondjes zoals verwacht in een massasprint. De 32-jarige Bart Swings nam in de voorlaatste ronde al de leiding en maakte het knap af.

Hoolwerf zat achter Swings, maar hij schaatste een moeizame laatste bocht en kon de Belg niet meer inhalen. De Utrechter bleef de Italiaan Andrea Giovannini wel net voor in de strijd om het brons. Voormalig wereldkampioen Jorrit Bergsma kreeg geen kans om aan te vallen. Hij reed vooral in dienst van Hoolwerf en eindigde als vijfde.

Swings schreef vorig jaar bij de Olympische Spelen ook al Belgische sportgeschiedenis. De Vlaming won in Peking de massastart en dat was de eerste Belgische olympische titel in het schaatsen. Op de WK stond hij op één keer brons op het relatief nieuwe onderdeel (2021).

De 25-jarige Hoolwerf richt zich sinds dit seizoen volledig op de massastart. De rijder van Team Reggeborgh won dit seizoen twee keer een wereldbeker en mocht daardoor debuteren bij de WK.