Oppermachtige Leerdam bekroont topseizoen met wereldtitel op 1.000 meter

Jutta Leerdam is zaterdag voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen op de 1.000 meter geworden. De Zuid-Hollandse was in Thialf een klasse apart op de kilometer. Antoinette Rijpma-de Jong pakte zilver.

De 24-jarige Leerdam degradeerde de concurrentie in Thialf. Met een tijd van 1.13,03 bleef ze maar twee tienden boven haar eigen baanrecord. Het verschil met de nummer twee Rijpma-de Jong was liefst 1,23 seconden (1.14,26).

Olympische kampioene Miho Takagi uit Japan reed naar brons in 1.14,37. De Japanse verloor in een rechtstreeks duel van Rijpma-de Jong.

De Amerikaanse Kimi Goetz (1.14,48) miste het podium op een tiende van een seconde en werd vierde. Drievoudig wereldkampioene en titelverdedigster Brittany Bowe uit de Verenigde Staten eindigde in 1.14,68 als vijfde.

Michelle de Jong, de jongere zus van Rijpma-de Jong, klokte met 1.15,67 de tiende tijd in Heerenveen.

Uitslag 1.000 meter Jutta Leerdam (Ned) - 1.13,03 Antoinette Rijpma-de Jong (Ned) - 1.14,26 Miho Takagi (Jap) - 1.14,37 Kimi Goetz (VS) - 1.14,48 Brittany Bowe (VS) - 1.14,68

Leerdam won dit seizoen al haar 1.000 meters

Leerdam bekroonde zaterdag een absoluut topseizoen in een vol Thialf. In haar eerste winter bij Jumbo-Visma bleef ze ongeslagen op de 1.000 meter; twaalf wedstrijden op haar favoriete afstand leverden twaalf keer goud op. Vrijdag was ze op de 500 meter al goed voor brons.

Leerdam werd drie jaar geleden in Salt Lake City voor de eerste keer wereldkampioen op de 1.000 meter. Toen was dat een grote verrassing. Twee jaar geleden pakte ze zilver op de WK afstanden, net als vorig jaar bij de Olympische Spelen van Peking. Leerdam is na Marianne Timmer (1997 en 1999) de tweede Nederlandse vrouw met twee wereldtitels op de kilometer.

Rijpma-de Jong pakte zaterdag haar eerste WK-medaille ooit op de 1.000 meter. De 27-jarige Friezin stond eerder al wel op het podium op de 3 kilometer (één keer goud, één keer zilver en twee keer brons) en de ploegenachtervolging (drie keer goud en twee keer zilver).

Leerdam en Rijpma-de Jong komen zondag op de slotdag van de WK afstanden ook nog in actie op de 1.500 meter.