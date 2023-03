Stolz (18) maakt ook op 1.000 meter gehakt van concurrentie, WK-zilver voor Krol

Jordan Stolz heeft zaterdag bij de WK afstanden in Heerenveen wederom veel indruk gemaakt. De achttienjarige Amerikaan maakte op de 1.000 meter gehakt van de concurrentie en pakte zijn tweede wereldtitel in twee dagen. Het zilver was voor Thomas Krol.

Stolz reed de kilometer in Thialf in 1.07,11, waarmee hij slechts twee honderdsten van een seconde boven het baanrecord van de Rus Pavel Kulizhnikov bleef. Hij hield Krol maar liefst dik zes tienden achter zich. Het brons was voor de in Haarlem geboren Cornelius Kersten (1.08,02), die voor Groot-Brittannië rijdt.

Met zijn tweede wereldtitel is Stolz de grote sensatie op de WK afstanden in Heerenveen. De middelbare scholier snelde vrijdag in een legendarische race naar het goud op de 500 meter. Zijn 34,10 was de tweede tijd ooit gereden in Thialf.

Voor Krol is de zilveren medaille een opsteker na een slecht voorseizoen. De regerend olympisch kampioen kwakkelde met zijn vorm en eindigde slechts één keer op het podium bij een wereldbekerwedstrijd. Zijn laatste zege dateert van een jaar geleden.

Kjeld Nuis greep net naast een medaille. De wereldkampioen van 2017 en olympisch kampioen van 2018 eindigde in een tijd van 1.08,10 als vierde. Voor de Zuid-Hollander volgt zondag nog een herkansing op de 1.500 meter.