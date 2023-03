Stolz (18) doet iedereen versteld staan: 'Alsof je Michael Jordan moet verslaan'

Een wonderkind op schaatsen wordt Jordan Stolz al langer genoemd. Dat de Amerikaanse scholier vrijdag na een legendarische race op de 500 meter in Thialf de jongste wereldkampioen aller tijden werd, deed zijn concurrenten niet minder versteld staan.

Laurent Dubreuil heeft in zijn dertien jaar lange carrière veel schaatsers voorbij zien komen. Maar iemand als Stolz heeft de wereldkampioen van 2021 op de 500 meter nog nooit gezien. "Hij doet dingen die onmogelijk zijn."

Superlatieven kwamen schaatsers en toeschouwers in Thialf tekort na de legendarische race van Stolz vrijdag op de 500 meter. De Amerikaan klokte een sensationele 34,10 seconden, de op één na snelste tijd ooit gereden in Heerenveen. Daarmee werd hij de jongste wereldkampioen in de 28 jaar lange geschiedenis van de WK afstanden.

Erkende topsprinters als de Canadees Dubreuil (tweede) en Wataru Morishige (derde) uit Japan degradeerde Stolz tot marginale schaatsers. Het verschil tussen Stoltz en Dubreuil was 36 honderdsten, een zeldzaam groot verschil op de kortste schaatsafstand.

Dubreuil kon een half uur na zijn race niet bevatten wat hem was overkomen. "Als je verslagen wordt door iemand die zoiets doet, kan je niet boos worden. Hij is ongelooflijk. Het voelt alsof je Michael Jordan moet verslaan. Het is angstaanjagend dat iemand van achttien dit doet."

Jordan Stolz balt zijn vuist nadat hij wereldkampioen op de 500 meter wordt. Foto: ANP

Stolz leerde schaatsen op vijver

De carrière van Stolz leest als een typisch Amerikaans sportverhaal. De Amerikaanse shorttracker Apolo Ohno inspireert met zijn medailles op de Olympische Spelen van 2010 Stolz om het ijs op te gaan. Op de vijver van de rendierboerderij van zijn ouders in het dorpje Kewaskum leert hij schaatsen.

Stolz blijkt over uitzonderlijke kwaliteiten te beschikken. Hij richt zich eerst op een carrière als shorttracker, maar stapt over naar het langebaanschaatsen omdat hem dat beter ligt vanwege zijn lange benen. Hij wordt dan begeleid door Bob Fenn, de oud-coach van schaatsicoon Shani Davis.

Als Fenn onverwachts komt te overlijden, neemt Davis de veertienjarige Stolz onder zijn hoede. Davis beschouwt hem als "een familielid" en "een soort jongere broer", vertelt de tweevoudig olympisch kampioen aan schaatsmagazine Pro Skating. Samen werken ze aan de techniek van Stolz.

De samenwerking duurt slechts een jaar doordat Davis naar China vertrekt. Stolz schakelt de al gepensioneerde Bob Corby in, die eerder trainer van Dan Jansen, Bonnie Blair en Eric Flaim was. Daarna gaat zijn carrière als een komeet omhoog.

Stolz plaatst zich vorig jaar als zeventienjarige voor de Olympische Spelen in Peking. Daar speelt hij nog een bijrol, op zowel de 500 meter (dertiende) als de 1.000 meter (veertiende). Dit seizoen volgen de grote successen.

Stolz wint vier wereldbekerwedstrijden bij de senioren, pakt vijf wereldtitels bij de WK voor junioren en rijdt in december een wereldrecord voor junioren op de 500 meter: 34,08 seconden. The New York Times roept hem uit tot schaatssensatie. Stolz, die nog naar de middelbare school gaat, wordt vaak vergeleken met schaatslegende Eric Heiden.

Wereldkampioen Jordan Stolz (midden) hield nummer twee Laurent Dubreuil (links) en nummer drie Wataru Morishige (rechts) achter zich. Foto: Getty Images

'Lijkt alsof hij aan een kabel zit'

Wat maakt Stolz zo goed? Dubreuil: "Hij is fysiek een beest. Zijn techniek is ook zo goed, vooral zijn binnenbocht. Het lijkt alsof hij aan de kabel zit. Ik heb dit nog nooit eerder bij een schaatser gezien. Alle andere schaatsers zullen hem willen kopiëren."

Door zijn technisch perfecte binnenbocht schaatst Stolz op het laatst rechte stuk van zijn 500 meter 61 kilometer per uur, een persoonlijk record. "We hebben dezelfde opening, maar hij rijdt de laatste 200 meter zo hard door", zegt Merijn Scheperkamp, met een vijfde plaats vrijdag de beste Nederlander op de 500 meter. "Ik heb er niks anders dan respect voor."

Stolz blijkt ook te kunnen allrounden. Op de 5 kilometer pakt hij vorige maand brons bij de WK voor junioren. Dubreuil: "Als ik een 5 kilometer rijd, denk ik dat ik bij de vrouwen op een minuut laatste word. Het is ongelooflijk dat hij ook dat kan."

Dubreuil denkt dat er zware jaren voor hem en zijn concurrenten gaan volgen. "Wij rijden volgend jaar voor zilver als hij zo blijft rijden. Dan is er niks meer aan te doen. Ik voel me bevoorrecht om tegen hem te rijden. Hij pusht me om beter te worden. Hopelijk is hij op een dag ooit te pakken."