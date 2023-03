Leerdam baalt van brons op 500 meter: 'Had voor winst kunnen rijden'

Bij Jutta Leerdam overheerste de teleurstelling nadat ze brons had gewonnen op de 500 meter bij de WK afstanden in Heerenveen. De Westlandse vindt dat ze door een slechte kruising in haar rit tegen Min-Sun Kim een kans op de wereldtitel heeft laten liggen.

"Ik had van tevoren gezegd dat ik blij was met een podiumplek. Alleen rijd ik een heel slechte kruising. Als ik dat rondje beter had gereden, had ik voor de winst kunnen rijden. Dat vind ik dan toch zonde", zei Leerdam na afloop.

De 24-jarige Leerdam kende een uitstekende start van haar rit tegen Kim. Ze deed over de eerste 100 meter 10,55 seconden en draaide als eerste het rechte stuk op, maar haalde vervolgens niet haar gebruikelijke topsnelheid.

Kim kwam sneller onderdoor in de binnenbocht en leek de rit te gaan winnen, maar Leerdam zette haar schaats dankzij een eindsprint net iets eerder dan de Zuid-Koreaanse over de meet.

Uiteindelijk kwam de Nederlandse met een tijd van 37,54 seconden 26 honderdsten tekort voor de wereldtitel, die naar haar landgenote Femke Kok ging. Vanessa Herzog was met 37,33 ook nog sneller dan Leerdam.

Jutta Leerdam (rechts) stond op de laagste trede van het podium, naast Vanessa Herzog (links) en Femke Kok (midden). Foto: Reuters

'Mijn vorm voor de 1.000 meter is goed'

Leerdam beschouwt de 500 meter vooral als een opstapje naar de 1.000 meter, haar favoriete afstand. Die wordt zaterdag verreden. "Ik weet nu dat mijn vorm goed genoeg is voor de 1.000 meter. Uiteindelijk merk ik onbewust dat ik de dag met de 1.000 meter belangrijker vind."

"Daar heb ik het vaker laten zien en daar rijd ik met iets meer zelfvertrouwen rond. Op de 500 meter ben ik toch wat onzeker: kan ik het wel of kan ik het niet? Hoor ik hier wel thuis? Bij de 1.000 meter heb ik dat gevoel niet."

Toch is de bronzen medaille op de 500 meter voor Leerdam ook een bevestiging dat een wereldtitel op de kortste schaatsafstand helemaal niet ondenkbaar is. "Als ik zo rijd als vandaag, weet ik dat ik kan winnen."