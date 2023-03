Femke Kok schaatst als eerste Nederlandse ooit naar wereldtitel op 500 meter

Femke Kok heeft vrijdag verrassend goud veroverd op de 500 meter bij de WK afstanden in Heerenveen. Het is de eerste keer dat een Nederlandse vrouw op deze afstand wereldkampioen wordt. Jutta Leerdam pakte brons.

De 22-jarige Kok snelde in Thialf naar een tijd van 37,28 seconden. De Friezin was daarmee vijf honderdste van een seconde sneller dan de Oostenrijkse Vanessa Herzog (37,33), die zilver pakte.

Het is de eerste keer dit seizoen dat Kok het podium haalde bij een internationale wedstrijd. In de World Cups was een vierde plaats dit seizoen haar beste resultaat. Kok won bij de WK afstanden in 2021 zilver op de 500 meter achter de nu afwezige Russin Angelina Golikova.